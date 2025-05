El papa se reúne con líder de la Iglesia Greco-Católica en Ucrania, quien lo invita a Kiev

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV se reunió el jueves en el Vaticano con el líder de la Iglesia Católica Griega en Ucrania, en una de sus primeras audiencias como pontífice, reafirmando su llamado a un fin pacífico y negociado de la guerra de Rusia.

Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk declaró que invitó al pontífice a visitar Ucrania y presentó al papa una lista de prisioneros retenidos por Rusia. El Vaticano, bajo el papa Francisco, había trabajado para los intercambios de prisioneros, así como para el regreso de los niños ucranianos llevados a vivir en territorios ocupados por Rusia.

El Vaticano no emitió ningún comunicado después de la audiencia, una de las primeras audiencias privadas celebradas por León desde su elección el 8 de mayo.

En su primera bendición dominical al mediodía como papa, y nuevamente durante una audiencia con peregrinos de iglesias de rito oriental esta semana, León hizo un llamado para el fin de la guerra y ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano.

“Llevo en mi corazón los sufrimientos del amado pueblo ucraniano. Que se haga todo lo posible para lograr una paz genuina, justa y duradera lo antes posible. Que todos los prisioneros sean liberados y que los niños regresen a sus familias”, indicó el domingo.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo que era “prematuro” pensar en una posible visita papal a Kiev, lo cual el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy también había sugerido durante una primera llamada telefónica con Leo el lunes.

El Vaticano tiene una tradición de neutralidad diplomática. León ha prometido “todo esfuerzo” para intentar llevar a Rusia y Ucrania a la mesa de negociaciones.

“La Santa Sede siempre está dispuesta a ayudar a reunir a los enemigos, cara a cara, para que hablen entre sí, para que los pueblos de todo el mundo puedan una vez más encontrar esperanza y recuperar la dignidad que merecen, la dignidad de la paz”, declaró el miércoles.

León será formalmente instalado como papa en una misa el domingo.

