El Papa se reunirá con Biden, Moon y Modi en el marco de su gira europea para participar en el G 20 y la COP 26

ROMA 28 (Europa Press)

El Papa abrirá la ronda de visitas oficiales con los jefes de Estado y de Gobierno que participan este fin de semana en las reuniones del G-20 en Roma con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien recibirá en el Vaticano este viernes.

Está previsto además que Francisco se reúna el sábado por la mañana con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien se ha mostrado partidario de entablar una cooperación regional entre los países del Sudeste asiático para ayudar al mundo a poner fin a la pandemia de coronavirus y ha confirmado su posición abierta al diálogo con su vecino Corea del Norte.

Además, el pontífice también recibirá en el Vaticano al primer ministro indio, Narendra Modi, en lo que será la primera visita al Vaticano del líder nacionalista hindú, que gobierna el país desde 2014.

El último precedente de un encuentro entre un Papa y un primer ministro indio se remonta al año 2000, cuando fue Atal Bihari Vajpayee - también miembro del BJP - quien acudió a una audiencia con Juan Pablo II. El Papa Francisco también recibió a una delegación oficial india en septiembre de 2016, con motivo de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta: en aquella ocasión quien representó al gobierno de Modi fue la ministra de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj.

La gira europea de Biden, Moon y Modi incluye su participación en la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) 2021, que tendrá lugar en Glasgow (Reino Unido) el lunes y martes.

En este sentido, está previsto que las negociaciones sobre clima y los compromisos gubernamentales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ocupen un lugar primordial en la agenda de las conversaciones entre estos mandatarios y el pontífice para quien la situación del planeta es una de las mayores preocupaciones de su pontificado.

Biden es el segundo presidente de Estados Unidos abiertamente católico, después del presidente John F, Kennedy. Biden acudirá a la visita de este viernes al Papa, acompañado de la primera dama, en el marco de una gira por Europa donde participará en las reuniones del G-20 en Italia y en la COP26 en Glasgow.

El encuentro se produce a pocos días de cumplirse un año de su victoria electoral y en medio de una polémica sobre la decisión episcopal de vetar a los políticos pro-aborto. Está previsto que los obispos de ese país voten un documento que establecerá las condiciones y requisitos bajos los cuales los políticos que apoyan el aborto pueden recibir la comunión. Se trata de una decisión que podría afectar directamente al propio Biden, que es católico, va a misa todos los domingos, y se opone al aborto, pero solo a nivel personal.

El cardenal español Luis Francisco Ladaria Ferrer de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, consideró que el tema podía "convertirse en una fuente de discordia", además de "llevar a confusión" al describir el aborto y la eutanasia como "los únicos asuntos graves" para los católicos. Por su parte, Francisco señaló que "la comunión no es un premio para los perfectos".

Francisco no ha hablado de forma específica sobre Biden, pero sí que ha explicado que dar o no la comunión a las personas es "un problema pastoral". "A veces los obispos no se comportan como pastores, sino que se inclinan a la política", ha observado.

"Los pastores tienen que seguir el estilo de Dios, que es la cercanía, la compasión y la ternura", ha agregado. A este respecto ha dejado claro que él "nunca" ha negado la comunión "a nadie" y ha añadido: "Ya basta con las excomuniones".