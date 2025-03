El papa sigue desde lejos el retiro espiritual del Vaticano mientras se recupera en el hospital

ROMA (AP) — El papa Francisco participaba el lunes en el retiro espiritual de una semana en el Vaticano desde un hospital de Roma, mientras continúa su recuperación de una neumonía bilateral antes del 12mo aniversario de su elección en medio de preguntas sobre cómo podría ser el futuro de su papado.

Francisco siguió la apertura del retiro por videoconferencia el domingo: podía ver y escuchar al reverendo Roberto Pasolini, predicador de la casa papal, pero los sacerdotes, obispos y cardenales en el auditorio del Vaticano no podían verlo ni escucharlo.

Pasolini ofreció una meditación sobre “la esperanza de la vida eterna”, un tema que fue elegido mucho antes de que Francisco fuera ingresado en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero con una infección pulmonar compleja.

El retiro, que es una reunión anual que da inicio a la solemne temporada de Cuaresma de la Iglesia católica que conduce a la Pascua, continuará durante la semana. El Vaticano ha dicho que Francisco participaría “en comunión espiritual” con el resto de la jerarquía, desde lejos.

En su primer boletín el lunes, el Vaticano informó que Francisco estaba descansando después de una noche tranquila.

En el momento de su hospitalización el mes pasado, el papa de 88 años, que padece enfermedad pulmonar crónica y al que se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, tenía lo que entonces era solo un mal caso de bronquitis. La infección progresó a una infección respiratoria compleja y neumonía bilateral que ha mantenido a Francisco alejado de sus actividades durante el período más largo de su papado de 12 años y ha suscitado preguntas sobre el futuro.

Ahora lleva en condición estable durante más de una semana, sin fiebre, crisis respiratorias y con buenos niveles de oxígeno en sangre durante varios días, informaron los médicos.

Los médicos indicaron que tal estabilidad era en sí misma algo positivo y mostraba que estaba respondiendo bien a la terapia. Sin embargo, mantuvieron su pronóstico como “reservado”, lo que significa que no está fuera de peligro. Se esperaba que los médicos proporcionaran un parte médico más tarde el lunes.

El Vaticano conmemorará el viernes el 12mo aniversario de la elección de Francisco, el primero con el papa fuera de la vista pero aún muy al mando. Francisco fue elegido como el 266to papa, el primer papa jesuita y el primero de América Latina, el 13 de marzo de 2013 tras la renuncia del papa Benedicto XVI.

El domingo, Francisco se reunió por tercera vez en el hospital con el cardenal Pietro Parolin y el jefe de gabinete, el arzobispo Edgar Peña Parra. Esas reuniones son la forma habitual en que el papa gobierna y muestran que Francisco aún se mantiene al tanto de los asuntos esenciales.

Si bien Francisco ha elogiado anteriormente a Benedicto por su valentía y humildad al renunciar, ha indicado más recientemente que cree que el trabajo de papa es de por vida y dijo el año pasado que no tenía planes de renunciar.

Francisco ha recibido flujos altos de oxígeno suplementario para ayudarle a respirar durante el día y una máscara de ventilación mecánica no invasiva por la noche.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.