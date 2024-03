El Papa ha vuelto a pedir a un colaborador que leyera la catequesis que tenía preparada para la audiencia general de este miércoles y ha explicado que "todavía" no puede hacerlo por el proceso gripal que arrastra desde febrero.

"Todavía no puedo --ha asegurado el Pontífice ante los fieles antes de darle la palabra a su colaborador, el sacerdote Pierluigi Giroli--. Ahora la catequesis de hoy, siempre sobre vicios y virtudes. He pedido al monseñor que la lea porque yo todavía no puedo". El Papa ha recorrido en 'papamóvil' la plaza de San Pedro para saludar a los fieles.

Francisco sí leyó durante la misa que celebró en la parroquia de San Pío V de Roma, en el marco de la XI edición de la iniciativa cuaresmal '24 horas para el Señor' el pasado viernes 8 de marzo.

En la catequesis, se ha reflexionado sobre la virtud de la prudencia que ayuda al hombre a elegir "qué camino tomar" y "no es que no pueda cometer errores, después de todo sigue siendo humano; pero evitará grandes bandazos".