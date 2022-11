El Papa, sobre las protestas en Irán: "Una sociedad que cancela a las mujeres de la vida pública, se empobrece"

El Papa ha hecho una defensa sobre los derechos de la mujer en referencia a las revueltas en Irán al señalar que si se cancela a las mujeres la sociedad es más pobre si bien ha evitado mencionar al régimen de los ayatolás.

"Una sociedad que cancela a las mujeres de la vida pública, se empobrece", ha señalado el pontífice en el avión de vuelta de Baréin en la tradicional entrevista con los periodistas acreditados.

Según la transcripción hecha por Vatican News, le han dirigido una pregunta sobre las protestas en Irán a la que el Papa ha contestado que lamentaba que las mujeres deban luchar constantemente por sus derechos.

Sentado en una silla, debido a sus problemas de rodilla, Francisco- sin hacer referencia a Irán- ha lamentado qué las mujeres "tengan siempre que luchar por sus derechos" y ha asegurado que es algo que lleva "siempre en el corazón".

"Hay que decir la verdad, la lucha por los derechos de la mujer es una lucha continua pues en algunos lugares ha conseguido una igualdad y en otros no llega", ha dicho Francisco.

Hablando de la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, el Papa ha pedido "detener la tragedia de la infibulación. Es dramático que la humanidad no detenga este acto criminal". Y además ha considerado que al mundo le queda "mucho camino" en esto. "Este machismo... Los argentinos somos machistas. Pero este machismo mata a la humanidad", ha insistido.

De otro lado, ha pedido a la UE que no deje solos a los países del Mediterráneo en la crisis migratoria y también ha dicho que el Vaticano está trabajando para "buscar soluciones a la guerra en Ucrania. En concreto, ha pedido a la UE un acuerdo sobre acogida de emigrantes: "Cualquier gobierno, de derecha o izquierda, no puede hacer nada sin Europa, porque la responsabilidad es europea".

"Hay que consensuar la política migratoria. La UE debe hacer una política de colaboración y ayuda, y no dejar a estos 4 países la responsabilidad de acoger a los emigrantes", ha añadido refiriéndose a Chipre, Grecia, Italia y España. En concreto, ha pedido que se establezca "cuántos emigrantes puede recibir cada país" y ha recordado que ese eventual acuerdo no debe limitarse a la acogida sino incluir acompañamiento, promoción e integración de las personas que se reciben.

"Sobre los emigrantes, la idea es salvar vidas, y pienso que es también la idea del gobierno (de Giorgia Meloni)", ha dicho. En sus primeras palabras sobre la nueva primera ministra italiana, ha asegurado que "le deseo lo mejor. Lo hago con todos los gobiernos, porque se gobierna para todos. Y pido a la oposición que colabore con críticas, pero con colaboración, no con bastones en las ruedas. ¿Es justo que Italia haya tenido 20 gobiernos en lo que va de siglo? Terminemos con esta broma".

El Papa no ha aclarado si avanza la petición de Emmanuel Macron de que el Vaticano lance una mediación que siente en la misma mesa a Putin, Zelenski y Biden. "El Vaticano está siempre atento, la secretaría de Estado trabaja y trabaja bien", ha señalado. Con todo ha asegurado que desde el Vaticano están "haciendo un trabajo de acercamiento, de búsqueda de soluciones. También de atención a prisioneros y predicación de la paz".

Invasión de ucrania

Sobre la invasión de Ucrania, Francisco ha confesado que le "impresiona esta crueldad, que no es del pueblo ruso, que es un pueblo grande. Son mercenarios que van a hacer la guerra. Aprecio mucho el humanismo ruso y por eso prefiero pensar así. A los cristianos nos inspira Dostoievski".

Por otro lado, ha apuntado que "cuando los imperios se debilitan necesitan hacer una guerra para enriquecerse y vender armas. Por eso, hoy la mayor tragedia es la industria de las armas".

En cuanto a los abusos sexuales cometidos por personas de la Iglesia, ha asegurado que "la idea es que todo sea claro" refiriéndose a ser más transparentes en los procesos lo que incluirá informar sobre las condenas de religiosos. "Estamos yendo en esa dirección, pero hay dentro de la Iglesia quien aún no lo ve claro. Es un proceso que estamos haciendo con coraje y no todos tienen coraje. Pero la voluntad de la Iglesia es que todo esté claro", ha añadido.

Como ejemplo, ha dicho que "en los últimos meses he recibido dos historias de encubrimiento de abusos, que no habían sido bien estudiados. Por eso he dispuesto que se reabran y revisen procesos que no se han realizado bien y por los que sentimos profunda vergüenza", ha añadido.

El Papa también ha abordado de modo franco la situación de la Iglesia católica en Alemania, donde se están debatiendo cuestiones que contrastan con la doctrina católica, como bendecir a parejas homosexuales o que el Vaticano se plantee el sacerdocio de mujeres y personas casadas.

"A los católicos alemanes les digo que Alemania tiene ya una Iglesia evangélica estupenda y no me gustaría otra Iglesia protestante que no sea buena como esta. Quiero una Iglesia católica que tenga buenas relaciones con la evangélica. Que no caiga en discusiones de coyuntura, de política eclesiástica, que no son el núcleo de la Teología", ha dicho el Papa.

Europa Press