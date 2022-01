El Papa sufre una inflamación del ligamento de la rodilla que limita sus movimientos

El Papa ha revelado este mi茅rcoles que sufre una inflamaci贸n del ligamento de la rodilla que limita sus movimientos y que le produce dolor con m铆nimos desplazamientos como caminar o subir y bajar escaleras.

Francisco ha confesado as铆 que sufre "un problema en la pierna derecha". "Se me inflam贸 el ligamento de la rodilla", ha asegurado tras restarle importancia y asegurar que "es algo pasajero". "Dicen que esto le pasa solo a los viejos, no s茅 por qu茅 me ha pasado solo a m铆", ha se帽alado bromeando y arrancando las risas de los presentes en la audiencia general de este mi茅rcoles.

Francisco ha presidido como cada mi茅rcoles la catequesis, pero se ha excusado con los fieles y ha evitado levantarse de la silla y bajar a saludarles. Sin embargo, han sido varias las personas que han subido al estrado para estrecharle la mano. Este martes presidi贸 una misa celebrada con motivo de la conclusi贸n de la Semana de Oraci贸n por la Unidad de los Cristianos en la que se le vio caminar con dificultad.

El Pont铆fice, que desde hace a帽os padece un dolor en el nervio ci谩tico que le hace caminar con una pronunciada cojera, cit贸 la nueva molestia en la rodilla para explica el motivo por que el no baj贸 las escaleras del sal贸n de audiencias del Vaticano para saludar a los peregrinos que hab铆a entre la multitud. En su lugar, un pu帽ado de invitados subieron al escenario. Se trata de un problema recurrente para el Papa de 85 a帽os. En el 2020 a causa de una fuerte ci谩tica Francisco tampoco pudo celebrar la misa de fin de a帽o ni tampoco la primera celebraci贸n del 2021