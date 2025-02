El papa sufrió ataque de tos, inhaló vómito y ahora requiere ventilación asistida, dice el Vaticano

ROMA (AP) — El papa Francisco sufrió un ataque de tos aislado el viernes que resultó en que inhalara vómito, lo que requirió ventilación mecánica no invasiva, según informó el Vaticano al comunicar un alarmante revés en su batalla de dos semanas contra una neumonía doble .

El papa, de 88 años, permaneció consciente y alerta en todo momento y cooperó con las maniobras para ayudarlo a recuperarse. Respondió bien, con un buen nivel de intercambio de oxígeno y continuaba usando una máscara para recibir oxígeno suplementario, explicó el Vaticano .

El episodio, que ocurrió a primera hora de la tarde, resultó en un “empeoramiento repentino de la situación respiratoria”. Los médicos decidieron mantener el pronóstico de Francisco como reservado e indicaron que necesitaban de 24 a 48 horas para evaluar cómo y si el episodio había impactado su condición clínica general.

El desarrollo marcó un revés en lo que habían sido dos días consecutivos de informes cada vez más optimistas de los médicos que tratan a Francisco en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero. El papa, que tuvo parte de un pulmón removido cuando era joven, padece una enfermedad pulmonar y fue ingresado después de que un ataque de bronquitis empeorara y se convirtiera en neumonía en ambos pulmones.

El doctor John Coleman, médico de cuidados críticos pulmonares en Northwestern Medicine en Chicago, dijo que el episodio, tal como lo relató el Vaticano, era alarmante y subrayó la fragilidad de Francisco y que su condición “puede cambiar muy rápidamente”.

“Creo que esto es extremadamente preocupante, dado el hecho de que el papa ha estado en el hospital por más de dos semanas, y ahora continúa teniendo estos eventos respiratorios y ahora tuvo este evento de aspiración que requiere niveles aún más altos de apoyo”, dijo a The Associated Press.

“Así que, dado su edad y su estado frágil y su resección pulmonar previa, esto es muy preocupante”, agregó Coleman, quien no está involucrado en el cuidado de Francisco.

El doctor William Feldman, especialista pulmonar en el Hospital Brigham and Women’s en Boston, dijo que era una buena señal que el papa permaneciera alerta y orientado, pero coincidió en que el episodio marcó “un giro preocupante”.

“A menudo usamos ventilación no invasiva como una forma de tratar de evitar una intubación, o el uso de ventilación mecánica invasiva”, dijo Feldman.

Los tipos de ventilación no invasiva incluyen una máquina BiPAP, que ayuda a las personas a respirar empujando aire a sus pulmones. Los médicos a menudo prueban una máquina así por un tiempo para ver si los niveles de gases en sangre del paciente mejoran para que eventualmente puedan volver a usar solo oxígeno.

El episodio, que los médicos describieron como una “crisis aislada de espasmo bronquial”, fue un ataque de tos en el que Francisco inhaló vómito. La crisis respiratoria más prolongada que sufrió Francisco el 22 de febrero fue una crisis en la que realmente le costaba respirar, dijo el Vaticano.

Los médicos no reanudaron la referencia a Francisco estando en “estado crítico”, que ha estado ausente de sus declaraciones durante tres días. Pero dicen que no está fuera de peligro, dada la complejidad de su caso .

A primera hora del viernes, Francisco había pasado la mañana alternando altos flujos de oxígeno suplementario con una máscara y rezando en la capilla . Desayunó, leyó los periódicos del día y estaba recibiendo fisioterapia respiratoria, informó el Vaticano.

El Vaticano también publicó un documento firmado por Francisco el 26 de febrero “Desde el Policlínico Gemelli”, una nueva firma oficial que mostró que Francisco todavía estaba trabajando desde el hospital.

Siguen llegando las oraciones

Tarde el viernes, el amigo más cercano de Francisco en la burocracia del Vaticano, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, dirigió la oración nocturna en la Plaza de San Pedro para rezar por la salud de Francisco .

Con otros cardenales abrigados contra el frío de la noche, Fernández instó a la multitud a rezar no solo por Francisco, sino también por otros, como el propio papa lo haría.

“Ciertamente está cerca del corazón del Santo Padre que nuestra oración no sea solo por él, sino también por todos aquellos que en este momento particular dramático y de sufrimiento del mundo, llevan la pesada carga de la guerra, de la enfermedad, de la pobreza”, dijo Fernández, jefe de doctrina del Vaticano .

En la Ciudad de México, unas pocas docenas de personas se reunieron el jueves por la noche en la catedral para pedir por la recuperación de Francisco.

“Él es como parte de la familia”, afirmó Araceli Gutiérrez, quien atesora el momento en que vio al pontífice durante su viaje al país de casi 100 millones de católicos en 2016. “Por eso se siente esta preocupación por él”.

María Teresa Sánchez, que estaba de visita desde Colombia con su hermana, dijo que siempre se ha sentido cercana a Francisco, el primer papa latinoamericano.

“Eso es como tener un familiar en los altos mandos, con Dios”, agregó. “Ha hecho tanto por la religión, es una persona tan humilde” .

Johnson contribuyó desde el estado de Washington. La periodista de The Associated Press María Hernández contribuyó desde Ciudad de México.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.