El papa viaja a portugal para asistir al agridulce "woodstock católico" de los jóvenes

Por Catarina Demony y Philip Pullella

LISBOA, 31 jul (Reuters) - Cientos de miles de jóvenes de todo el mundo han acudido a Portugal para dar la bienvenida al Papa Francisco cuando llegue el miércoles para clausurar un encuentro apodado como "el Woodstock católico".

Sin embargo, la sombra de los abusos sexuales en la Iglesia Católica planeará sobre el ambiente como un recordatorio de lo mucho que queda por hacer para dejar atrás el escándalo.

La Jornada Mundial de la Juventud, un evento ideado por el fallecido Juan Pablo II para formar a jóvenes católicos en la adolescencia o a principios de la veintena, se celebra cada dos o tres años en una ciudad diferente. Esta será la primera desde 2019 debido a la pandemia del COVID-19.

Se han montado dos escenarios en diferentes lugares donde los jóvenes se reunirán para misas, vigilias y otros encuentros sociales y religiosos.

El Vaticano dijo que se han inscrito unos 330.000 jóvenes y que podrían asistir muchos más. Las autoridades portuguesas dijeron que se espera la asistencia de más de un millón de personas.

Francisco, de 86 años, que realiza su primer viaje desde la operación intestinal a la que fue sometido en junio y utiliza una silla de ruedas y un bastón, también se reunirá con líderes políticos y diplomáticos.

El viaje y el acto con los jóvenes tienen lugar menos de seis meses después del informe de una comisión portuguesa que afirmó que al menos 4.815 menores sufrieron abusos por parte del clero -en su mayoría sacerdotes- durante 70 años.

"Nada puede reparar la experiencia y las vidas de estas más de 4.800 víctimas", afirma en su página web el grupo de sensibilización sobre abusos This Is Our Memorial. "Lo que podemos y debemos hacer es recordarlas. Darles voz. Para que lo que pasó no vuelva a ocurrir". (Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters