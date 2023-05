El papel de Europa ante la guerra en Ucrania centra la entrega del Premio Carlos V en Yuste

El papel de Europa ante la invasión rusa en Ucrania, sus consecuencias sociales y económicas, o la situación del planeta por el cambio climático ha centrado este martes la entrega del XIV Premio Europeo Carlos V por parte de Su Majestad el Rey Felipe VI, al secretario general de la ONU, António Guterres.

La ceremonia de entrega de este galard√≥n ha tenido lugar este martes, 9 de mayo, con motivo del D√≠a de Europa, en el Monasterio de San Jer√≥nimo de Yuste, y ha contado con la asistencia adem√°s, entre otras autoridades, del presidente y el primer ministro de la Rep√ļblica de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa y Ant√≥nio Costa, respectivamente o el Alto Representante de la Uni√≥n Europea para Asuntos Exteriores y Pol√≠tica de Seguridad, Josep Borrell.

Tambi√©n han asistido la ministra de Defensa del Gobierno de Espa√Īa, Margarita Robles; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo; el secretario general Iberoamericano, Andr√©s Allamand, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fern√°ndez Vara, entre otros.

La ceremonia de entrega de este XV Premio Carlos V se ha iniciado con unas palabras del presidente de la Junta de Extremadura, quien ha destacado el papel que va a jugar la comunidad autónoma a la hora de propiciar la "autonomía energética y estratégica" de Europa en el nuevo tablero geopolítico que está dibujando la guerra en Ucrania, gracias a su capacidad para la producción de renovables.

"Llegamos tarde a la revoluci√≥n industrial, llegamos a destiempo en otros muchos momentos, pero ahora estamos a la hora de Europa, que es la hora de Espa√Īa y la hora de Extremadura", ha dicho Fern√°ndez Vara, quien ha resaltado que "para llegar al futuro hay que construir el presente sin caer en la trampa de creer que los derechos y las libertades que tenemos ahora existieron siempre y siempre existir√°n".

A continuaci√≥n, los asistentes a este solemne acto han podido escuchar el relato emocionado de la ucraniana Lana Tryhub, refugiada en Badajoz tras el inicio de la guerra en su pa√≠s, quien ha explicado que ella ten√≠a una "vida maravillosa" en Ucrania y una "historia normal, pero dej√≥ de ser normal un d√≠a normal, de un invierno normal, de un a√Īo como muchos otros", ha apuntado.

Su vida cambió el 24 de febrero de 2022: "Nos levantamos a las cinco y media por el sonido de un avión y pensé, ha empezado la guerra. No me lo quería creer. Mi cerebro no podía aceptar", tras lo cual, la primera semana "fue terrible, casi sin dormir", ha explicado.

Este relato ha recibido un largo aplauso por parte de los asistentes esta ceremonia, que ha continuado con la entrega del XV Premio Europeo Carlos V, por parte del Rey Felipe VI, al secretario general de la ONU, António Guterres.

"la paz se encuentra debilitada"

Tras recoger este galardón, António Guterres ha ofrecido un discurso en el que ha alertado de que en el mundo actual "la paz es esquiva y se encuentra debilitada", mientras "la violencia campa a sus anchas en demasiados rincones del planeta".

Una situación ante la que ha recordado que "la paz nunca debe subestimarse ni darse por sentada", sino que es necesario "trabajar por y para ella, todos los días, sin descanso", máxime "en un mundo que se está desgarrando", en el que se deben "curar las divisiones, prevenir las escaladas, escuchar los agravios", ha destacado.

Para ello, "en lugar de balas, necesitamos arsenales diplom√°ticos", ha reivindicado el secretario general de la ONU, quien ha apelado a la "negociaci√≥n, mediaci√≥n, conciliaci√≥n, arbitraje" para "resolver pac√≠ficamente" los desencuentros, ha se√Īalado.

Posteriormente ha tomado la palabra el presidente de la Rep√ļblica de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha valorado que este premio ha reconocido a Guterres su papel como "europe√≠sta" pero tambi√©n el "social", ya que el servicio a las personas "fue, es y ser√° su raz√≥n de vivir".

"Ant√≥nio Guterres, europe√≠sta pero social. Al servicio de las personas, al servicio de lo que fue, es y ser√° su raz√≥n de vivir. Construyendo su felicidad con los dem√°s y por los dem√°s", ha puesto en valor Rebelo de Sousa, quien ha rese√Īado que la Europa de Guterres, que debe ser la de todos.

Seg√ļn ha dicho, "no es la Europa de los jefes de Estado o de gobierno, de los dirigentes militares o econ√≥micos, de los jefes de la opini√≥n p√ļblica o publicada"", sino que debe ser "la Europa de las personas de carne y hueso, de los olvidados por el destino, de los h√©roes an√≥nimos de cada d√≠a", ha resaltado.

El rey aboga por que europa haga "valer su voz"

Finalmente, la ceremonia de entrega ha concluido con la intervención del Rey Felipe VI, quien ha defendido que "Europa debe hacer valer su voz" en el momento actual en el que se está reconfigurando el orden mundial, al tiempo que ha apelado a la solidaridad de todos los estados miembro de la UE frente a desafíos como el migratorio o la transición hacia las energías renovables.

"Europa debe hacer valer su voz en este nuevo contexto de transformaci√≥n del orden internacional sobre la base de los valores y principios que son su se√Īa de identidad", ha sostenido Don Felipe, quien ha resaltado que la UE es "un proyecto y una forma de vida basada en valores que han edificado el mejor lugar para la democracia, los derechos, la libertad, la igualdad y la solidaridad" y en el contexto actual debe trabajar para hacer de estos principios "su bandera en el mundo".

Seg√ļn ha reafirmado el Rey, cuestiones como "la transici√≥n hacia las energ√≠as renovables" o el "desaf√≠o humanitario de los refugiados y de los migrantes", "deben motivar una respuesta colectiva, porque la UE no se puede entender sin la solidaridad de la totalidad de sus Estados miembros y de todos los ciudadanos europeos".

La ceremonia de entrega ha concluido con la interpretación del Himno de Europa por parte del cuarteto de cuerda de la Orquesta de Extremadura junto a la soprano Mar Morán.

