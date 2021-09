El Papel de Paul Browning se Expande Globalmente para Fortalecer Mitsubishi Power e Impulsar la Transición Energética

LAKE MARY, Florida--(BUSINESS WIRE)--sep. 16, 2021--

Paul F. Browning, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Mitsubishi Power Americas, Inc., tendrá un rol ampliado a partir del 1 de octubre de 2021. Ha sido nombrado Director Ejecutivo de Transición de Energía y Potencia de las Américas; Presidente de la Junta Directiva, Región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA); y Subdirector de Transición de Energía y Potencia de la sede central en el Japón. Los nuevos roles involucrarán a Browning en la expansión global de la transición energética.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210916005382/es/

Con la reciente creación de la unidad Transición de Energía y Potencia de parte de Mitsubishi Heavy Industries, la compañía está ampliando su mandato más allá de la generación de energía tradicional para incluir la transición energética en curso. Esto incluye hidrógeno, almacenamiento de energía en baterías, energía renovable e inteligencia artificial.

Browning indicó: “Ampliar mi función de generación de energía en las Américas para incluir la transición energética es un reconocimiento del crecimiento que nuestro equipo ha logrado en hidrógeno, almacenamiento de energía en baterías, energía renovable e inteligencia artificial. Durante el año pasado, he estado trabajando con nuestro equipo de gestión en Europa, África y Oriente Medio para poner en marcha una nueva estructura empresarial y organizacional en EMEA, y contratar al próximo Director Ejecutivo entrante, Javier Cavada. Planeamos expandir nuestros negocios existentes y liderar la transición energética en la región. Trabajando junto a nuestros clientes y socios, estamos creando un Cambio en materia de energía.”

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2300 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica, América Central y Sudamérica. Las soluciones de generación eléctrica de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivados; grupos de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales; y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía, se incluyen el hidrógeno ecológico y los servicios y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que usan inteligencia artificial para permitir la operación autónoma de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los fabricantes líderes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

