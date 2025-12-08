El paradero del líder rebelde y el estado de los rehenes se desconocen tras golpe fallido en Benín

LAGOS, Nigeria (AP) — El aparente líder de un fallido golpe de Estado en Benín estaba prófugo y el destino de los rehenes seguía siendo incierto un día después de que un grupo de soldados intentara derrocar al gobierno de la nación de África Occidental.

Un grupo de soldados que se identificó como Comité para la Refundación asaltó la sede de la televisora nacional la madrugada del domingo. Liderados por el teniente coronel Pascal Tigri, del ejército de Benín, ocho soldados aparecieron en una transmisión anunciando la destitución del presidente Patrice Talon, la disolución del gobierno y la suspensión de todas las instituciones estatales.

El domingo por la tarde, el golpe fue frustrado por el ejército de Benín, apoyado por fuerzas aéreas y terrestres nigerianas, que emprendieron una serie de ataques contra los amotinados en fuga. Al menos una docena de soldados fueron arrestados mientras que otros seguían prófugos el lunes. Se desconocía el paradero de Tigri.

Talon describió el golpe el domingo por la noche como una "aventura sin sentido" y dijo que la situación estaba bajo control. Prometió castigar a los amotinados y garantizar la seguridad de los rehenes, incluidos algunos que se cree son altos mandos militares. No reveló sus identidades ni el número de bajas y rehenes.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el domingo el intento de golpe, y dijo que "amenazaría aún más la estabilidad de la región".

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, elogió a las fuerzas armadas de Nigeria por actuar "como defensoras y protectoras del orden constitucional en la República de Benín a invitación del gobierno".

La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la organización que representa al bloque regional de naciones, dijo el domingo que había desplegado una fuerza de reserva en Benín para ayudar a preservar la democracia. Las tropas incluían personal de Nigeria, Ghana, Costa de Marfil y Sierra Leona. El tamaño de la fuerza sigue siendo incierto.

La calma regresó el lunes a Cotonú, el centro administrativo de Benín, después de que se escucharan disparos esporádicos en toda la ciudad durante el domingo, pero había una fuerte presencia de soldados en las calles.

A pesar de una historia de golpes de estado tras su independencia de Francia en 1960, el pequeño país ha disfrutado de un gobierno democrático ininterrumpido en las últimas dos décadas.

El intento de golpe se suma a una serie de insurrecciones que ha sacudido África Occidental desde 2020. Los soldados tomaron el poder el mes pasado en Guinea-Bisáu tras resultados electorales disputados, siguiendo a Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Guinea y Gabón entre los países que han experimentado tomas similares en los últimos cinco años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.