El paraguayo Julio Enciso, el otro goleador sudamericano del Estrasburgo

Colíder goleador de la Copa de Francia con 5 goles, Julio Enciso es el principal artífice del buen recorrido en la competición KO del Estrasburgo, que se enfrenta el martes en cuartos de final al Reims, de la Ligue 2.

Si su compañero en ataque, el argentino Joaquín Panichelli, colidera la tabla de goleadores de la Ligue 1, Enciso se ha especializado en la Copa.

En tres eliminatorias a un partido, el paraguayo marcó un gol ante el Dunkerke (Ligue 2, 2-1) y después sendos dobletes ante el modesto Avranches (0-6) y el Mónaco (Ligue 1, 3-1).

Con su joven volante ofensivo, el Estrasburgo, tres veces campeón de la Copa de Francia (1955, 1961 y 2001), tiene ante sí la ocasión de meterse en la antesala de la final, 25 años después de su último título copero.

Para ello, el conjunto de Alsacia deberá eliminar al último representante de la segunda división francesa en la competición, el Reims, que llega al estadio de La Meinau luego de haber empatado a cero sus cuatro últimos partidos de Ligue 2.

Desembarcado procedente del Brighton inglés al término del mercato el pasado verano europeo, Enciso tuvo que lidiar primero con una lesión en la rodilla y después le costó recuperar el ritmo, hasta el punto de recibir una reprimenda pública de su técnico Liam Rosenior, quien tomaría poco después las riendas del Chelsea.

"Esa presión me motivó. Liam es un excelente entrenador y si está donde está, no es casualidad", declaró el jugador de 22 años al ser preguntado por el concepto que guardaba sobre su antiguo timonel.

"Reconozco que pasé por un periodo muy difícil", confesó. "En el Brighton no era feliz, pero aquí tengo el apoyo de mis compañeros, de mi entrenador y yo también realizo un gran trabajo personal".

- Complemento de Panichelli -

Un trabajo que está dando sus frutos. En el 4-2-3-1 instaurado por el nuevo DT del Estrasburgo, Gary O'Neil, desde su llegada en enero, Enciso se ha revelado como mediapunta de lujo detrás del goleador argentino Joaquín Panichelli (14 goles en liga).

El paraguayo ha ganado en creatividad, bien apoyado por los extremos Diego Moreira y Martial Godo.

Brillante a finales de enero ante el Lille (4-1), autor de un gol y de una asistencia, el internacional con La Albirroja (29 partidos, 4 dianas) ha dado un paso al frente de la mano de un entrenador al que conoce bien de su época en la Premier League.

"Él me da esa confianza y esa libertad que necesito. Me conoce muy bien y sabe lo que puedo aportar al equipo", explicó Enciso.

El joven sudamericano sabe también que el DT británico espera mucho más de él, porque a veces se muestra inconstante.

- Carta fuerte para el Mundial -

Ante Le Havre (derrota 2-1) estuvo al mismo pobre nivel que el resto del equipo y ante el Olympique de Marsella (2-2) fue sustituido poco después de la hora de juego por Sebastian Nanasi, quien lo hizo mejor e incluso marcó un gol.

"Es un jugador muy técnico. Le gusta intentarlo, ser creativo, pero necesitamos que sea más responsable. Tiene que proteger más el balón para perderlo menos a menudo", declaró O'Neil el lunes en conferencia de prensa.

Ante el Reims, el Estrasburgo inicia una serie de seis partidos en tres semanas, con el duelo de octavos de final de la Conference League ante el Rijeka croata entre medias.

Y Enciso, una de las cartas fuertes de Paraguay para el Mundial de 2026, en la primera aparición albirroja en una Copa del Mundo desde 2010, llega en su mejor momento al tramo decisivo de la temporada.