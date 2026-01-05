El París SG se lleva el derbi ante París FC y sigue los pasos del Lens

Un serio París SG dominó al París FC (2-1) en el derbi de la capital francesa, este domingo en la clausura de la 17ª fecha de la Ligue 1, para lanzar el nuevo año con la intención de dar caza al líder Lens.

Désiré Doué (45') abrió el marcador para el PSG. Willem Geubbels (51') logró la igualada de penal, antes de que el Balón de Oro Ousmane Dembélé (53') devolviese la ventaja definitiva al equipo de Luis Enrique.

Después de este primer derbi parisino en la máxima categoría desde 1990, el PSG es segundo (39 puntos), a uno del sorprendente líder "Sangre y Oro". Ambos equipos abrieron hueco con el Olympique de Marsella, que queda a ocho puntos del primer puesto tras perder en casa ante el Nantes (2-0).