El Parlamento celebra hoy una nueva sesión para intentar elegir al nuevo presidente de Líbano

El Parlamento de Líbano celebrará este miércoles una nueva sesión con el objetivo de elegir al nuevo presidente del país, tras once sesiones infructuosas desde que expirara el mandato de Michel Aoun el 31 de octubre de 2022, tal y como confirmó la semana pasada el presidente del organismo legislativo, Nabih Berri.

"El presidente de la Cámara de Representantes, Nabih Berri, ha convocado una sesión de la Cámara de Representantes el miércoles 14 de junio de 2023 a las 11.00 horas (hora local) para elegir al presidente de la República", recoge un comunicado publicado en la página web del Parlamento libanés.

Berri había anunciado previamente que procedería a la convocatoria si la oposición presentaba un candidato "serio" que pudiera lograr el apoyo de la mayoría de los parlamentarios.

Días antes, el Movimiento Patriótico Libre de Aoun, así como varios partidos opositores, expresaron su apoyo a la candidatura del jefe del departamento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Oriente Próximo y Asia Central, Yihad Azour, frente a la candidatura del líder de Marada, Suleiman Franyié, respaldado por el partido-milicia chií Hezbolá y el también chií AMAL, al que pertenece Berri.

En este sentido, el parlamentario de Hezbolá Hasán Fadlalá afirmó que Azur "es un candidato de confrontación y desafío" y adelantó que "no llegará" a la Presidencia, ya que el partido-milicia "impedirá a la oposición alcanzar sus objetivos", según ha recogido el diario libanés 'L'Orient le Jour'.

El anuncio llegó además días después de que Estados Unidos amenazara con imponer sanciones contra Berri por supuestamente bloquear la elección del presidente libanés, tras lo que el presidente del Parlamento de Líbano ironizó con que la situación le "quita el sueño".

"Se creen que me pueden intimidar o me pueden acosar. Insisto: no estoy listo todavía para volver a convocar una votación a sabiendas de que se va a repetir una misma jugada que va a acabar en fracaso", dijo Berri, en referencia a la incapacidad de los parlamentarios de elegir a un presidente en las once sesiones anteriores.

Para ser elegido, el presidente debe obtener el apoyo de dos tercios de los parlamentarios --86 de los 128-- en primera ronda o una mayoría absoluta en caso de que haya que celebrar más votaciones, tal y como contempla el artículo 49 de la Constitución libanesa.

Aoun fue elegido presidente en 2016 después de casi medio centenar de sesiones parlamentarias que se prolongaron durante dos años y medio. Líbano lleva varios años atrapado en una profunda y prolongada crisis política, económica y social que ha provocado que más del 70 por ciento de la población viva por debajo del umbral de la pobreza y un sistema bancario paralizado desde octubre de 2019.

Europa Press