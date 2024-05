El parlamento danés rechaza la propuesta de reconocer un estado palestino

COPENHAGUE, 28 mayo (Reuters) - El Parlamento danés rechazó el martes un proyecto de ley para reconocer el Estado palestino, después de que el ministro de Asuntos Exteriores danés afirmara previamente que no se daban las condiciones previas necesarias para un país independiente.

Irlanda, España y Noruega reconocieron formalmente el martes el Estado palestino, después de que su anuncio de la semana pasada enfureciera a Israel, que calificó la medida de "recompensa al terrorismo" y retiró a sus embajadores. El proyecto de ley danés fue propuesto por primera vez a finales de febrero por cuatro partidos de izquierda. "No podemos reconocer un Estado palestino independiente por la única razón de que no se dan las condiciones previas", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, cuando se debatió por primera vez en el Parlamento en abril. "No podemos apoyar esta resolución, pero deseamos que llegue un día en que podamos hacerlo", añadió Rasmussen, que no estuvo presente en la votación del martes. Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, que desencadenó la campaña militar israelí en Gaza, Dinamarca afirmó que Israel tiene derecho a defenderse, pero más recientemente ha instado al país a mostrar moderación y ha mantenido que debe respetar el derecho internacional. Dublín, Madrid y Oslo han presentado su decisión como una medida destinada a acelerar los esfuerzos para garantizar un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, y han instado a otros países a seguir su ejemplo. (Información de Louise Breusch Rasmussen; editado por Terje Solsvik; editado en español por Javi West Larrañaga)

