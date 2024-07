El Parlamento de Finlandia aprueba una ley para expulsar a los migrantes que Rusia "empuja" a sus fronteras

MADRID, 12 Jul. 2024 (Europa Press) -

El Parlamento de Finlandia ha aprobado este viernes holgadamente --por 167 votos a favor y 31 en contra-- una ley que permite expulsar a los migrantes que Rusia "empuja" a sus fronteras, en medio de las denuncias de varios de sus vecinos sobre la responsabilidad de Moscú en estas crisis fronterizas.

Con esta ley, las autoridades finlandesas podrán impedir tanto la entrada de todas las personas que soliciten asilo sin posibilidad de que puedan recurrir, como la expulsión de una que ya se encuentre en el país, informa la cadena Yle.

Desde su entrada en la OTAN, Finlandia viene denunciando un flujo migratorio anómalo en su frontera con Rusia. Otros países como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania han alertado de situaciones similares, con el añadido de que se produce también en sus áreas que limitan con Bielorrusia.

"El mensaje a Rusia es fuerte", ha dicho el primer ministro finlandés, Petteri Orpo. "Se trata de la seguridad de Finlandia", ha dicho, destacando el consenso que existe alrededor de la norma. "Se ha trabajado mucho con los grupos parlamentarios y se ha cambiado para que fuera aceptable para todos", ha afirmado.

No obstante, la ministra del Interior, Mari Rantanen, ha señalado que si bien ya entró en vigor la ley, por el momento no es necesario ponerla en marcha. "No podemos decir de antemano cuándo empezará a aplicarse. Depende de la situación. Esperamos que esto nunca, sino que funcione como medida preventiva", ha dicho.

La ley tendrá vigor durante un año. Si bien la norma fue redacta en líneas generales ya en marzo, ha sido rescrita y ha pasado por varias comisiones ya que entraba en conflicto con algunos de los acuerdos internacionales en materia de migración ratificados, así como con la propia Constitución del país.

Esta frontera, la más grande de un país de la Unión Europea y de la OTAN con Rusia, permanece cerrada al tráfico desde noviembre.

Europa Press