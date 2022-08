El Parlamento de Finlandia sufre un ciberataque atribuido a 'hackers' rusos

La p√°gina web del Parlamento de Finlandia ha permanecido bloqueada durante varias horas debido a un ciberataque que los servicios de seguridad atribuyen a 'hackers' rusos, en un incidente que llega tras los recelos de Mosc√ļ hacia Helsinki por su petici√≥n de adhesi√≥n a la OTAN.

El ataque, llevado a cabo mediante la saturación de los servidores, bloqueó el martes por completo la web del Parlamento, que este miércoles ha recuperado la actividad perdida aunque de forma lenta, con largos tiempos de espera para acceder al portal.

Detr√°s de este incidente estar√≠a un grupo de piratas ruso llamado NoName057(16) que en su cuenta de Twitter ha anunciado una "visita amistosa" a Finlandia con alusiones a su futura integraci√≥n en la Alianza Atl√°ntica, seg√ļn la cadena de televisi√≥n p√ļblica YLE.

Tanto Finlandia como la vecina Suecia est√°n a la espera de que los 30 Estados miembro de la OTAN ratifiquen su entrada en el grupo. El proceso, sin embargo, permanece en el aire por las reticencias de Turqu√≠a, que a√ļn no ha completado su parte y amenaza con no hacerlo si los pa√≠ses n√≥rdicos no cumplen ciertos compromisos en materia de lucha contra el terrorismo.