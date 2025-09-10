El Parlamento de Hong Kong rechaza la ley sobre el reconocimiento de los matrimonios igualitarios

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Hong Kong ha rechazado este miércoles un proyecto de ley que permitía reconocer a las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio en el exterior a pesar de que estas uniones no son legales en la región administrativa especial china. En el que ha sido el primer veto impuesto por los diputados a un proyecto de ley presentado durante esta legislatura, 71 de ellos han votado en contra, mientras que solo 14 han votado a favor de que estos matrimonios sean reconocidos.

El jefe de la oficina para Asuntos del Continente, Erick Tsang, ha indicado en declaraciones a la prensa que las autoridades hongkonesas "respetan la medida adoptada por el Parlamento". En caso de haber sido aprobada, la medida, que incluye un mecanismo de registro, habría garantizado una serie de derechos a estas parejas del mismo sexo, como los relacionados con los permisos laborales en caso de enfermedad o fallecimiento. No obstante, esta decisión supone un duro golpe para la comunidad LGTBIQ.

Los diputados contrarios a la medida han explicado que su aprobación habría supuesto el reconocimiento 'de facto' del matrimonio igualitario, algo que podría haber repercutido en los valores de las familias hongkonesas.

Amnistía Internacional ha criticado la medida y ha asegurado que demuestra el "desdén" por parte de los diputados de los derechos de la comunidad LGTBIQ y un "fracaso a la hora de abordar la desigualdad a la que se enfrentan las parejas del mismo sexo en todas las esferas de su vida".

"El proyecto de ley sobre estas uniones era insuficiente, pero rechazarlo muestra un alarmante desdén por los derechos de estas personas", ha indicado la organización en un comunicado en el que ha lamentado que esta ley podría haber ofrecido "unas protecciones mínimas".

"Hemos visto que el más mínimo paso adelante en los derechos de las personas del mismo sexo se ha vuelto inviable. Es un paso atrás que muestra lo lejos que está Hong Kong de lograr igualdad de derechos", ha apuntado. Sin embargo, ha pedido que esto no impida "seguir luchando a favor de la igualdad" y ha pedido que sea un "catalizador para que las autoridades pongan sobre la mesa una ley mejor (...) que dé dignidad e igualdad a estas parejas".