El Parlamento de Israel aprueba en primera lectura la pena de muerte para "terroristas"

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Israel ha aprobado este lunes en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes.

La votación de este controvertido proyecto de ley, que ha recibido el respaldo del Gobierno de Benjamin Netanyahu, ha salido adelante con 39 votos a favor y 16 en contra.

Esta propuesta, presentada por el partido ultraderechista Otzma Yehudir —liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir—, estipula que los tribunales israelíes deben imponer la pena de muerte a quienes hayan cometido un asesinato por motivos nacionalistas contra un ciudadano israelí.

El proyecto de ley será remitido ahora a una comisión para su preparación para las lecturas finales para su aprobación, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.