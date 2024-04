El Parlamento de Israel aprueba la nueva ley de medios, que permite el cierre de empresas extranjeras

El Parlamento israelí ha aprobado este lunes en segunda y tercera lectura la conocida como ley Al Yazira, una nueva legislación que permite el cierre de medios extranjeros y que abre la puerta al veto de la cadena qatarí.

"El canal terrorista Al Yazira ya no transmitirá desde Israel. Tengo la intención de actuar inmediatamente de acuerdo con la nueva ley para detener la actividad del canal", ha indicado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la red social X, poco después de su aprobación.

Asimismo, ha acusado a Al Yazira de "participar activamente en la masacre del 7 de octubre" perpetrada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí "e incitar a los soldados" de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Las autoridades israelíes competentes --tanto el primer ministro como el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi-- tendrán ahora la autoridad para ordenar el cierre de medios extranjeros que operan en Israel, así como confiscar sus equipos si representan "un daño real a la seguridad del Estado".

Karhi ha coincidido con Netanyahu y ha resaltado que "no habrá libertad de expresión para los portavoces de Hamás en Israel. "Cerraremos Al Yazira en los próximos días", ha resaltado, según informa el diario 'The Times of Israel'.

Poco antes, el primer ministro israelí se había puesto en contacto con el jefe de disciplina del Likud, Ofir Katz, para pedirle que garantizase la aprobación del proyecto de ley. La Knesset ya dio 'luz verde' en primera lectura a la iniciativa a mediados del pasado mes de febrero.

El gabinete de seguridad israelí impulsó a mediados de noviembre la redacción de un proyecto de ley para permitir el cierre de medios de comunicación extranjeros tras varias semanas de desacuerdos con las publicaciones de la televisión qatarí Al Yazira y la cadena Al Mayadín, afín a Irán.

Israel se encuentra actualmente sumida en una guerra en la Franja de Gaza contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El conflicto estalló después de que la milicia matara a casi 1.200 personas y tomara como rehenes a otras 240 tras una serie de ataques contra territorio israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respondieron a aquellos ataques de Hamás de comienzos de octubre con una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que deja ya más de 32.800 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, y otras más de 75.000 personas heridas.

El Gobierno israelíes no está conforme con el trato mediático que está recibiendo su operación militar en Gaza, especialmente con medios como la citada Al Yazira. El propio Netanyahu reprochó hace meses al primer ministro británico, Rishi Sunak, el trato que la BBC estaba brindando a la guerra.