El Parlamento de Israel aprueba una enmienda que legalizaría cuatro asentamientos evacuados en Cisjordania

El Parlamento de Israel ha dado su respaldo definitivo a una controvertida enmienda a una ley de 2005 que derivó en la evacuación de cuatro asentamientos en Cisjordania, en medio de los trabajos del Gobierno para expandir las colonias en territorios palestinos.

La votación se ha saldado en su lectura final con 31 votos a favor y 18 en contra, gracias al apoyo de los partidos ultraortodoxos y ultraderechistas que integran la coalición de Gobierno que lidera el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Así, la enmienda elimina las cláusulas que impedían la presencia de colonos israelíes en los asentamientos de Ganim, Homesh, Kadim y Sa Nur, evacuados hace cerca de 18 años al hilo de la retirada de colonos y militares israelíes de la Franja de Gaza.

Sin embargo, aún sería necesaria la firma del Mando Central del Ejército de una orden que permita el retorno de israelíes a estas zonas, que se han convertido en un símbolo de los grupos que apoyan la expansión de lo asentamientos en Cisjordania, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El presidente del comité de Exteriores y Defensa de la Knesset, Yuli Edelstein, que presentó el proyecto, ha aplaudido su aprobación y ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitte que llega tras "17 años de intentos, una lucha inflexible yuna firme creencia en lo adecuado de este camino".

"El Estado de Israel ha iniciado su proceso de recuperación del desastre de la deportación", ha sostenido, en referencia a que miles de colonos fueron expulsados en 2005 de sus casas en asentamientos en la Franja de Gaza y el norte de Cisjordania, ilegales según el Derecho Internacional.

Por su parte, el exministro de Defensa y líder del opositor partido Unidad Nacional, Benjamin Gantz, ha hecho hincapié en que "es erróneo volver al norte de Samaria", en referencia al norte de Cisjordania. "No podemos ignorar la necesidad de encontrar una vía para vivir junto a los palestinos en esa zona. Creo que no tenemos elección. Incluso si no estamos de acuerdo, tenemos que saber cómo vivir los unos con los otros", ha sostenido.

Netanyahu adelantó al presentar las principales líneas políticas de su Gobierno que "el pueblo judío tiene derecho exclusivo e incuestionable a todas las áreas en la Tierra de Israel" y que impulsará la expansión de los asentamientos en Cisjordania.

Así, destacó que "el Gobierno promoverá y desarrollará asentamientos en todas las partes de la Tierra de Israel: Galilea, el Neguev, los Altos del Golán, Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania--". La Autoridad Palestina ya ha advertido del impacto de estas decisiones sobre el proceso de paz y la viabilidad de alcanzar una solución de dos estados.

