El Parlamento de Israel rechaza prorrogar la controvertida ley sobre reunificación de familias palestinas

El Parlamento de Israel ha rechazado este martes prorrogar la controvertida Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, que afecta a la reunificación de familias palestinas, después de que un miembro de la coalición de Gobierno haya votado en contra del acuerdo.

La votaci√≥n, que ha tenido lugar a primera hora del d√≠a tras una noche de debate, se ha saldado con 59 votos a favor, 59 en contra y dos abstenciones --de miembros de la Lista √Ārabe Conjunta--, por lo que la ley expirar√° en la medianoche de este martes, en un duro golpe al Ejecutivo que encabeza Naftali Bennett.

La ley, que bloquea la entrega automática de la ciudadanía o residencia a ciudadanos palestinos que se hayan casado con israelíes, fue aprobada por primera vez en 2003 y ha sido prorrogada desde entonces, en un intento de las autoridades de no absorber población palestina que pueda provocar un cambio demográfico.

El acuerdo sometido a votaci√≥n se hab√≠a logrado despu√©s de que la Lista √Ārabe Conjunta, el Partido Laborista y el izquierdista Meretz pactaran una pr√≥rroga de seis meses, en lugar de un a√Īo, y la entrega de residencia a cerca de 1.600 familias palestinas, adem√°s de crear un comit√© para encontrar soluciones a otros 9.700 palestinos residentes en Israel con permisos del Ej√©rcito.

Sin embargo, la votaci√≥n en la Knesset se ha saldado con una derrota para el Gobierno de unidad ensamblado tras cuatro legislativas en cerca de dos a√Īos despu√©s de que Amichai Chikli, miembro del partido de Bennett, Yamina, se alineara con la oposici√≥n, encabezada por el Likud del ex primer ministro Benjamin Netanyahu.

Chikli ya se hab√≠a mostrado cr√≠tico previamente con la nueva coalici√≥n y ha defendido tras la votaci√≥n que "Israel necesita un Gobierno sionista funcional, no un batiburrillo que dependa de los votos de la Lista √Ārabe Conjunta y Meretz", seg√ļn ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, Yamina, el partido de Bennett, ha cargado contra los partidos opositores derechistas por tumbar la ley y ha recalcado que supone "un duro golpe para la seguridad de Israel". "Son políticas mezquinas a expensas de los ciudadanos israelíes. Es el motivo por el que están en la oposición y por lo que seguirán ahí", ha sostenido.

En este sentido, la formación derechista ha recalcado que "para 'Bibi' --el apodo de Netanyahu--, si no está él en el poder, el Estado puede estallar en llamas", unas críticas a las que se ha sumado la ministra del Interior, Ayelet Shaked, quien ha subrayado que la votación "es una gran victoria del postsionismo".

"El que no haya visto las celebraciones de miembros del Likud y Sionismo Religioso junto a Ofer Cassif y Sami ab√ļ Shehad√© --miembros de la Lista √Ārabe Conjunta-- no han visto la locura en su vida", ha apuntado en su cuenta en Twitter, donde ha destacado que la ley era importante para el "car√°cter" jud√≠o de Israel.

Por su parte, el Likud ha rechazado las cr√≠ticas y ha apuntado que Bennett y el ahora ministro de Exteriores, Yair Lapid --quien logr√≥ ensamblar la coalici√≥n de Gobierno tras las √ļltimas elecciones--, "quer√≠an comprar dos votos de la Lista √Ārabe Conjunta a cambio de permitir a miles de personas entrar y poner en peligro la identidad sionista de Israel".

La ley de 2003 fue aprobada por motivos de seguridad tras la Segunda Intifada y contemplaba que ning√ļn residente de Cisjordania y la Franja de Gaza obtendr√≠a la ciudadan√≠a o residencia en Israel, incluyendo a maridos o esposas de ciudadanos israel√≠es, lo que afecta 'de facto' a residentes palestinos en Jerusal√©n Este.

La excepción que impone esta ley contrasta con la norma general, dado que si un ciudadano israelí se casa con un extranjero, su pareja recibe inmediatamente un visado de residencia temporal, tras lo que se abre el camino para la ciudadanía, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

La legislaci√≥n fue enmendada en 2007 para incluir a ciudadanos de Irak, Ir√°n, L√≠bano y Siria, definidos como "estados enemigos" por Israel, y ha sido descrita como clave para la seguridad del pa√≠s durante los √ļltimos d√≠as por Bennett, quien ha sufrido un primer varapalo en la Knesset tras poner en pie el Ejecutivo hace menos de un mes.

