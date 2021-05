El Parlamento de Navarra rechaza sendas declaraciones sobre Palestina y Colombia por el voto en contra de NA+

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes sendas declaraciones institucionales sobre los conflictos en Colombia y Palestina al no contar con unanimidad, ya que Navarra Suma ha votado en contra.

En concreto, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han presentado una declaraci√≥n sobre la situaci√≥n en Colombia, que PSN tambi√©n ha apoyado mientras que Navarra Suma ha votado en contra. En ella se denunciaba "la represi√≥n brutal e injustificada contra quienes leg√≠timamente protestan en las calles" y ped√≠a trasladar "a la Embajada de Colombia en Espa√Īa la profunda preocupaci√≥n por la represi√≥n y conculcaci√≥n de los derechos humanos de los manifestantes por parte las fuerzas del orden, a ra√≠z de las movilizaciones de protesta ciudadana, desde el 28 de abril de 2021".

Además, se instaba al Parlamento navarro a que expresara su "solidaridad" con "los pueblos de Colombia en sus justas demandas por una mejora verdadera de sus condiciones de vida y en sus exigencias de un país en paz con justicia social" y pedía criticar, asimismo, "la utilización por parte de grupos ajenos a las movilizaciones del momento de escalada de la violencia para saquear y atacar bienes comunes y también la utilización de estos actos para criminalizar la legítima protesta social".

En un tercer punto, se solicitaba a la C√°mara trasladar su "exigencia a la Embajada de Colombia en Espa√Īa de que a trav√©s de cauces diplom√°ticos y comunitarios, se garantice en Colombia el derecho de manifestaci√≥n de forma pac√≠fica y para que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de determinar todas las responsabilidades".

Tambi√©n se ped√≠a trasladar la exigencia a la Embajada de Colombia en Espa√Īa para que, "a trav√©s de los mismos cauces, se encuentre una soluci√≥n al conflicto existente, a trav√©s del di√°logo entre el gobierno colombiano y los diferentes interlocutores pol√≠ticos, sociales y econ√≥micos del pa√≠s, dentro del marco de los principios democr√°ticos".

Finalmente se inclu√≠a que el Parlamento navarro apoyara "las movilizaciones de la ciudadan√≠a colombiana en Navarra en favor de los derechos sociales de su pa√≠s, siempre con respeto a las medidas sanitarias y de orden p√ļblico".

La otra declaración institucional, sobre Palestina, ha sido presentada por los mismos grupos parlamentarios y también ha sido apoyada por el PSN, mientras que Navarra Suma ha votado en contra. En el texto se pedía a la Cámara denunciar "las vulneraciones de Derechos Humanos por parte de Israel hacia el pueblo palestino" y pedía "apelar a la comunidad internacional para detener esta ofensiva militar y retomar las vías de diálogo y negociación, apoyando la petición del presidente palestino, Mahmud Abbas, de celebrar una Conferencia Internacional de Paz con el apoyo de las instituciones europeas".

Igualmente, se recog√≠a que el Legislativo, "en el 73¬ļ aniversario de la Nakba", denunciara y rechazara de "manera contundente la ocupaci√≥n ilegal por parte de Israel de los territorios palestinos, a la vez que muestra su solidaridad y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos del pueblo palestino, tal y como lo establece el Derecho Internacional".

Finalmente, se ped√≠a al Parlamento manifestar "su voluntad de que las instituciones navarras refuercen la ayuda humanitaria hacia Palestina, en un momento en el que la pandemia ha agudizado a√ļn m√°s su situaci√≥n".

En las declaraciones a los medios, el parlamentario de Navarra Suma Carlos P√©rez-Nievas ha se√Īalado que ambos conflictos internacionales "exceden las competencias propias del Parlamento de Navarra" y ha a√Īadido que "adem√°s son declaraciones que tienen declaraci√≥n de parte, absolutamente subjetivas, juzgan hechos sin conocimiento y se inmiscuyen en las competencias de otro Estado".

Sobre la de Colombia, ha indicado que "es un país que ha puesto en marcha los sistemas democráticos de control a los excesos perseguidos por la Procuraduría". "Hacer un juicio de valor desde Navarra porque el Gobierno colombiano es contrario a la ideología de los grupos firmantes nos parece absolutamente inaceptable, es un planteamiento político ventajista que NA+ no comparte", ha dicho, para condenar "los hechos violentos, los excesos policiales y apoyar al Gobierno colombiano". "Es una declaración sesgada y partidista", ha opinado.

Sobre el conflicto entre Israel y Palestina, ha se√Īalado que "tambi√©n nos excede". "Nos presentan una declaraci√≥n que condena los excesos contra la poblaci√≥n civil por parte del ej√©rcito de Israel, con lo que estamos de acuerdo, pero en esa declaraci√≥n deber√≠a haber constado la referencia a los ataques contra la poblaci√≥n civil israel√≠. En esta declaraci√≥n hay que hacer un llamamiento al sentido com√ļn, a que cesen las hostilidades por ambas partes y tenemos que condenar los ataques por ambos lados", ha afirmado.

Por su parte, el socialista Ram√≥n Alz√≥rriz ha se√Īalado que han apoyado ambas declaraciones y ha indicado que "en este tipo de conflictos, abogamos por avanzar en el di√°logo, en la negociaci√≥n y en el respeto a los derechos humanos en todos los lugares".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha se√Īalado que "hemos visto c√≥mo dos conflictos bien delimitados no han conseguido la unanimidad de los grupos parlamentarios y queremos lamentarlo". Ha a√Īadido que "dos conflictos de estas caracter√≠sticas hubieran requerido posicionamientos institucionales que no han podido ser".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado "penoso" que "el Parlamento foral no haya podido aprobar esas declaraciones institucionales por el voto de Navarra Suma". "No se puede hablar en Palestina de dos bandos sino que tenemos que hablar alto y claro de 'apartheid', de una política genocida por parte del Estado de Israel al pueblo palestino", ha comentado.

Desde Podemos, Ainhoa Azn√°rez ha comentado, sobre la situaci√≥n en Colombia, que "el presidente Iv√°n Duque debe parar esta masacre" y "retirar las fuerzas armadas que no est√°n protegiendo a su pueblo". "El pueblo colombiano no puede esperar un d√≠a m√°s", ha dicho, para a√Īadir que "tampoco puede esperar el pueblo palestino". "No estamos ante algo puntual, las autoridades israel√≠es est√°n cometiendo cr√≠menes de lesa humanidad y aplicando 'apartheid' y persecuci√≥n contra el pueblo palestino", ha dicho, para se√Īalar que "la comunidad internacional tenemos que actuar".

La parlamentaria de I-E, Marisa de Sim√≥n, ha se√Īalado que la "preocupaci√≥n es extrema" ante ambos conflictos. Ha criticado la "escalada de violencia en Palestina con ataques contra la poblaci√≥n civil por parte del ej√©rcito israel√≠, algo absolutamente intolerable". A su juicio, "la comunidad internacional debe actuar y el Estado espa√Īol debe reconocer de manera efectiva al Estado palestino".

También ha censurado la violencia en Colombia, en este caso, ha dicho, "es el terrorismo del Estado por parte del Gobierno de Iván Duque el que ha respondido con extrema violencia a las protestas pacíficas de la población".

Europa Press