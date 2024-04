El Parlamento de Suiza prohíbe la exhibición en público de símbolos extremistas, incluidas esvásticas

El Parlamento de Suiza ha prohibido este miércoles la exhibición en público de símbolos extremistas, como las esvásticas nazis, en una votación que busca poner fin a la "incitación a la violencia y el racismo" y que se ha saldado con 133 votos a favor y 38 en contra.

Los símbolos extremistas eran ampliamente tolerados hasta ahora en los espacios públicos de Suiza, siempre y cuando su objetivo no fuera incurrir en un delito de incitación al odio sino mostrar una opinión personal. Sin embargo, esta situación cambiará ahora que la Cámara Baja del Parlamento a dado luz verde a la prohibición, que ya había salido adelante en la Cámara Alta.

"Los símbolos racialmente discriminatorios, violentos, extremistas y especialmente nacionalsocialistas no tienen cabida en nuestra sociedad y no deberían utilizarse en público", ha manifestado el ministro de Justicia, Beat Jans, en un comunicado difundido en la página web del Parlamento. "Hoy en día, la prevención por sí sola ya no es suficiente. Se necesitan medidas a nivel federal", ha recalcado.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Suiza se vio presionada para alinearse con otros países europeos en la prohibición de los símbolos nazis, siguiendo el ejemplo de Alemania, Polonia y otros Estados de Europa del Este.

Los diputados han avalado además que la nueva legislación sea introducida por etapas, un planteamiento que venía apoyando el Gobierno suizo. De hecho, esto permitirá que los símbolos nazis, fácilmente identificables, sean prohibidos rápidamente, mientras que otros símbolos racistas y extremistas podrían identificarse y prohibirse más adelante.