El Parlamento de Tailandia elige a Paetongtarn Shinawatra como primera ministra

La gran dinastía política vuelve a primera línea con la mandataria más joven de la historia del país

MADRID, 16 Ago. 2024 (Europa Press) -

El Parlamento de Tailandia ha elegido este viernes a Paetongtarn Shinawatra, hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, como jefa de Gobierno del país asiático, tras la destitución de su predecesor por parte del Tribunal Constitucional.

Paetongtarn, líder de Pheu Thai, ha recibido 319 votos, mientras que 145 representantes se han opuesto a su candidatura y 27 diputados se han abstenido, según ha informado la cadena de televisión pública tailandesa, PBS.

El partido lidera la coalición de gobierno y su candidatura tiene el apoyo del bloque de once partidos, que cuenta con más de 300 escaños un total de 500. La política se impuso esta semana en la votación interna del partido al otro candidato, el exfiscal general Chaikasem Nitisiri, sobre quien habría pesado su precario estado de salud para ser descartado.

La menor de los tres hijos de Thaksin es la última cara del influyente clan familiar. Paethongtarn nació en Estados Unidos, se graduó en Ciencias Políticas con un máster en Reino Unido sobre gestión hotelera, y nunca ha ocultado que su padre es el líder 'de facto' del partido. Su designación es un gesto de continuidad con el fallido gobierno anterior, apenas unos meses después de que tomara posesión. Srettha fue destituido por los jueces al considerar que habría infringido la Constitución al designar como jefe de gabinete a Pichit Chuenban, debido a su pasado entre rejas.

Paetongtarn Shinawatra, de 37 años, se convierte así en la primera ministra más joven de Tailandia y abanderada de la difícil coalición entre su partido, los conservadores monárquicos y los partidos políticos que funcionan como extensión del Ejército del país, necesaria para anular al ya desaparecido partido progresista Avanzar, la fuerza más votada en las últimas elecciones, que finalmente acabó siendo expulsada de las negociaciones de formación de Gobierno por sus aspiraciones para reformar la ley de lesa majestad, que criminaliza las criticas a la Familia Real.

"Nunca me he creído la más lista de la clase, pero mis objetivos son claros y tengo conmigo a un equipo muy fuerte. Mi padre me ha llamado para desearme lo mejor, y para decirme que se alegra de ver a su hija antes de que sufra Alzheimer", bromeó la nueva primera ministra en declaraciones recogidas por la cadena pública tailandesa, sin hacer comentarios sobre las políticas de su nuevo Gobierno a la espera de asumir oficialmente su mandato de manos del monarca del país, Maha Vajiralongkorn.

Los analistas de la cadena pública tailandesa describen la nominación de Paetongtarn como una operación política compleja y, hasta cierto punto, forzada por las circunstancias marcadas por la delicada salud de Chaikasem, su elegido original.

Thaksin, apuntan, albergaba serias dudas sobre la designación de su hija dada la mala fortuna que persigue a la familia cada vez que asume la Jefatura del Gobierno. Cabe recordar que él mismo como su hermana y ex primera ministra Yingluck fueron derrocados en golpes de Estado militares y su cuñado e igualmente exmandatario, Somchai Wongsawat, también fue expulsado del poder después de que el Partido del Poder Popular, el partido al que representaba Thaksin, fuera disuelto por orden judicial.

Europa Press