El Parlamento de Ucrania amplía los mandatos de las administraciones locales mientras dure la guerra

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este miércoles por un amplio margen una propuesta para extender los mandatos de las autoridades locales mientras persista la actual ley marcial, es decir, hasta que se acabe la guerra iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022.

La Rada Suprema, compuesta por un total de 450 diputados, ha dado luz verde a la medida con 308 votos a favor, según la agencia Ukrinform, por lo que quedan formalmente aplazadas unas elecciones locales que debían haberse celebrado teóricamente este mes de octubre, cinco años después de las anteriores.

El presidente, Volodimir Zelenski, ha esgrimido también la ley marcial y la imposibilidad de celebrar comicios en todo el país para justificar la prolongación 'sine die' de su mandato. Entre quienes seguirán ahora en el puesto figura el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El Gobierno ruso, por su parte, ha utilizado la cancelación de las elecciones parlamentarias de octubre de 2023 y de las presidenciales de marzo de 2024 para cuestionar la legitimidad de las principales instituciones ucranianas, un argumento del que se han desmarcado tanto Kiev como sus principales socios occidentales.