El Parlamento español rechaza el plan de gasto del Gobierno para 2026

El Congreso de los Diputados español rechazó el jueves el plan de gasto propuesto por el Gobierno para 2026, lo que supone un revés para los intentos del Ejecutivo de restablecer un calendario presupuestario normal.

El plan fijaba un techo de 216.200 millones de euros (US$250.300 millones) para el gasto público, excluidos los costes relacionados con la deuda, lo que supone un aumento del 8,5% respecto al año pasado.

No logró el respaldo del conservador Partido Popular (PP), el ultraderechista Vox, los independentistas catalanes de Junts y el de izquierda Podemos.

Los diputados emitieron 178 votos en contra del plan frente a 164 a favor, mientras que cinco se abstuvieron.

España lleva dos años consecutivos sin presentar un nuevo presupuesto estatal, prorrogando las cuentas de 2023 tanto a 2024 como a 2025, después de que los partidos políticos necesarios para alcanzar una mayoría dijeran que no respaldarían el proyecto. La imposibilidad de lograr la aprobación del techo de gasto para 2026 dificulta aún más la posibilidad de que el Ejecutivo rompa el bloqueo y reanude un calendario presupuestario normal.

La hoja de ruta fiscal del Gobierno emparejaba un mayor gasto con su objetivo de reducir el déficit al 2,1% del PIB en 2026.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el Ejecutivo seguirá adelante con el presupuesto de 2026, presentándolo al Congreso de los Diputados en los primeros meses del próximo año, lo que podría permitir otra votación sobre el marco fiscal más adelante en invierno.

El Gobierno español había argumentado que un nuevo presupuesto habría supuesto más dinero para regiones y municipios.

"Tendrá que explicar el Partido Popular por qué permanentemente reclaman recursos para los territorios", añadió Montero.

