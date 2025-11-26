El Parlamento Europeo a favor de una edad mínima de 16 años para las redes sociales

El Parlamento Europeo propuso el miércoles prohibir el acceso libre de los menores de 16 años a las redes sociales en la Unión Europea para contrarrestar "los riesgos físicos y psicológicos" a los que están expuestos los niños y adolescentes.

En un informe no vinculante adoptado por una amplia mayoría en sesión plenaria en Estrasburgo (este de Francia), los eurodiputados piden "fijar en 16 años la edad mínima armonizada en la UE para acceder a las redes sociales, a las plataformas de intercambio de videos y a la IA, permitiendo al mismo tiempo el acceso de los jóvenes de 13 a 16 años con consentimiento parental".

Asimismo recomiendan prohibir las prácticas más adictivas y peligrosas para los menores, como el "pull to refresh", que consiste en deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla de un dispositivo para actualizar una página, o los sistemas de recompensas.

Los sitios que no respeten la regulación europea también deberían ser prohibidos.

Esta propuesta de edad mínima, o mayoría digital, aumenta la presión sobre las plataformas, justo cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inició una reflexión sobre la conveniencia de establecer tal medida a escala de toda la UE.

Un panel de expertos debe entregar a Von der Leyen, ella misma favorable a tales prohibiciones, recomendaciones antes de finales de año.

Una armonización a nivel europeo permitiría limitar la dispersión de normas nacionales y garantizar una protección coherente de los menores.

El texto también reclama una "acción urgente para responder a los desafíos éticos y jurídicos planteados por las herramientas de IA generativa, incluidos los deepfakes, los chatbots de compañía, los agentes de IA y las aplicaciones de desnudez impulsadas por IA".

Según los estudios citados en el informe, 97% de los jóvenes se conecta a internet cada día y 78% de los adolescentes de 13 a 17 años consulta su dispositivo al menos una vez por hora.

Al mismo tiempo uno de cada cuatro menores presenta un uso del celular calificado de "problemático o disfuncional", es decir, similar a una dependencia.

