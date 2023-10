El Parlamento Europeo ha acordado este jueves que el Reglamento de Abuso Sexual Infantil 'online' o CSAR no permitir√° el escaneo masivo y preventivo de las telecomunicaciones, sino que solo se podr√° interrumpir el cifrado de extremo a extremo para acceder a los mensajes de "individuos o grupos sospechosos" de difundir contenido de abuso sexual a menores.

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) es un sistema de encriptación que protege las comunicaciones, de modo que solo el emisor y los usuarios que reciben un mensaje pueden ver su contenido, impidiendo que terceros o la propia empresa responsable del servicio puedan acceder a él. Este sistema se utiliza actualmente en plataformas como WhatsApp, Messenger de Facebook o Telegram, con el fin de preservar la privacidad de los usuarios.

A pesar de la ventaja que ofrece esta medida a nivel seguridad, comunidades pol√≠ticas como la Uni√≥n Europea (UE) y Estados como Reino Unido llevan a√Īos critic√°ndola. Lo hacen porque consideran que algunos usuarios, como delincuentes o terroristas, podr√≠an usarla para prop√≥sitos da√Īinos, como el crimen organizado o la pederastia, debido a que el E2EE impide que se pueda acceder a los intercambios delictivos que realizan en las 'apps', lo que dificulta las investigaciones policiales.

La Uni√≥n Europea ya present√≥ un borrador en el a√Īo 2020 bajo el t√≠tulo 'Security Trough Encryption and Security in Spite of Encryption'. En este documento, el Consejo de la Uni√≥n Europea expuso que aunque apoyaba "plenamente el desarrollo, la aplicaci√≥n y la utilizaci√≥n de un cifrado potente", estaba obligado a garantizar la protecci√≥n que ofrecen "autoridades competentes en materia de seguridad y justicia".

En este sentido, sugirió que se debía preservar la privacidad en las comunicaciones, pero que se debía permitir a las autoridades competentes "acceder legalmente a datos pertinentes con fines legítimos" como una medida contra la delincuencia digital. Posteriormente, en mayo de 2022, la Comisión Europea propuso una nueva regulación para prevenir y combatir el abuso sexual a menores 'online', conocida como el Reglamento de Abuso Sexual Infantil o CSAR.

En este marco, seg√ļn un documento filtrado por The Wired el pasado mes de mayo de este a√Īo, la Comisi√≥n Europea se planteaba aprobar esta nueva legislaci√≥n durante la presidencia espa√Īola de la UE, apoyada por el Gobierno de Espa√Īa.

Sin embargo, compa√Ī√≠as como Apple y WhatsApp, as√≠ como m√°s de 300 investigadores, y activistas que abogan por la defensa de los derechos cibern√©ticos de los usuarios, han manifestado durante los √ļltimos meses su contrariedad en lo referente a la nueva regulaci√≥n CSAR.

Seg√ļn explican desde Xnet, la implementaci√≥n del reglamento "establece la vigilancia masiva y anula la inviolabilidad de las comunicaciones". Asimismo, puede ocasionar continuas "brechas de seguridad" para los datos personales de los usuarios y no consigue resolver el problema del abuso infantil 'online'.

El escaneo de mensajes se limita a sospechosos

Ahora, tras diversas negociaciones durante la √ļltima semana, el Parlamento Europeo ha detallado que se ha llegado a un acuerdo en el que se excluye el escaneo masivo de los mensajes privados de los usuarios europeos de entre las medidas contempladas en la propuesta del CSAR.

Seg√ļn ha explicado el ponente de la medida Javier Zarzalejos en una rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves, el reglamento ya no contempla la monitorizaci√≥n generalizada preventiva de mensajes privados de los usuarios, ya que esta medida se ha reducido exclusivamente para individuos o grupos sospechosos de difundir contenido relacionado con el abuso sexual a menores a trav√©s de plataformas de comunicaci√≥n.

En este sentido, ha detallado que los proveedores --las compa√Ī√≠as de plataformas de comunicaci√≥n-- deber√°n tomar "medidas de mitigaci√≥n" en caso de detectar que se haya cometido un acto fraudulento, en relaci√≥n al abuso infantil, en su servicio. En caso de que los proveedores no cumplan dichas medidas de mitigaci√≥n, se ha consensuado que "√ļnicamente una autoridad judicial pueda obligarles" a imponer estas medidas.

Excluidos el 'grooming' y los sms

Siguiendo esta l√≠nea, Zarzalejos tambi√©n ha informado de que, ahora, tampoco se contempla dentro del reglamento el 'grooming', una pr√°ctica en la que un adulto trata de enga√Īar a un menor a trav√©s de Internet e intenta establecer una relaci√≥n de confianza para conseguir llevar a cabo chantaje con fines sexuales. De la misma forma, se han dejado fuera los mensajes de texto o SMS, a los que las autoridades no podr√°n tener acceso.

Por otra parte, los grupos parlamentarios europeos han consensuado que las tecnolog√≠as que se utilicen para llevar a cabo el escaneo de mensajes de los usuarios, en caso de que sea necesario, deber√°n "someterse a una auditor√≠a independiente y ser supervisadas" regularmente por un centro europeo que, seg√ļn ha dicho, se crear√° en el futuro √ļnicamente con este objetivo.

"No ha sido f√°cil pero hemos trabajado en esta proposici√≥n de reglamento y hemos conseguido un equilibrio entre la defensa de los derechos de los ni√Īos contra el abuso infantil 'online' y la defensa de la privacidad y seguridad de los usuarios con el E2EE", ha sentenciado Zarzalejos.

Tras este anuncio, las nuevas pautas de la regulación se votarán en la Comisión Europea el próximo 13 de noviembre.