El Parlamento Europeo aplaza la decisión de reanudar los trabajos sobre el acuerdo comercial con EEUU

BRUSELAS, 26 ene (Reuters) - El Parlamento Europeo ha aplazado hasta la próxima semana la decisión sobre si reanuda sus trabajos sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, que había suspendido en protesta por las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia y las amenazas de imponer aranceles a los aliados europeos.

"El equipo negociador del Parlamento Europeo se reunirá de nuevo el próximo miércoles, 4 de febrero, para reevaluar la situación", dijo el lunes el eurodiputado Bernd Lange en una publicación en la red social X.

La Eurocámara ha estado debatiendo propuestas legislativas para eliminar muchos aranceles de importación de la UE sobre productos estadounidenses, una parte clave del acuerdo alcanzado en Turnberry, Escocia, a finales de julio, así como para continuar con los aranceles cero para las langostas estadounidenses, acordados inicialmente con Trump en 2020.

Las propuestas requieren la aprobación del Parlamento Europeo y de los países de la UE. (Información de Philip Blenkinsop e Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)