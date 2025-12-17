El Parlamento Europeo aprueba la eliminación progresiva de las importaciones de gas ruso

Por Kate Abnett y Charlotte Van Campenhout

BRUSELAS, 17 dic (Reuters) - El Parlamento Europeo aprobó el miércoles el plan de la UE para eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso para finales de 2027, superando así el penúltimo obstáculo jurídico antes de que la prohibición se convierta en ley. La UE acordó este mes una normativa para cortar los lazos con Rusia, el que fuera el principal proveedor de gas de Europa, tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.

Los legisladores votaron 500 a favor, 120 en contra y 32 se abstuvieron. La prohibición aún requiere la aprobación formal de los ministros de la UE, prevista para principios del año próximo. Los responsables esperan que los países respalden el acuerdo sin cambios.

La ley está diseñada para ser aprobada por una mayoría reforzada de países, lo que le permitirá superar la oposición de Hungría y Eslovaquia, que quieren mantener estrechos lazos con Moscú.

Según el acuerdo, la UE dejará de importar gas natural licuado ruso a finales de 2026 y gas por gasoducto a finales de septiembre de 2027.

En octubre, Rusia representaba el 12% de las importaciones de gas de la UE, frente al 45% antes de su invasión de Ucrania en 2022. Hungría, Francia y Bélgica son algunos de los países que siguen recibiendo suministros.

La Comisión Europea ha dicho que también propondrá legislación a principios de 2026 para eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso. (Información de Kate Abnett; edición de Charlotte van Campennhout y Louise Heavens; edición en español de Paula Villalba)