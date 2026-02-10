El Parlamento Europeo respalda el euro digital y su uso tanto en línea como fuera de línea

MILÁN, 10 feb (Reuters) - El Parlamento Europeo dio el martes su primer gran apoyo al euro digital, respaldando la postura negociadora del Consejo Europeo a favor de una moneda digital del banco central con funcionalidad tanto en línea como fuera de línea

Este respaldo es importante porque el Banco Central Europeo necesita la aprobación legislativa del Parlamento antes de poder emitir un euro digital, lo que significa que su objetivo de lanzarlo en 2029 depende de que los eurodiputados den su visto bueno

La posición del Parlamento Europeo supone un cambio con respecto a las anteriores propuestas parlamentarias, que se centraban exclusivamente en los pagos fuera de línea, y señala una mayor alineación con el BCE en lo que respecta a la salvaguarda de la soberanía monetaria del bloque

El BCE ha estado desarrollando un euro digital para preservar el papel del dinero del banco central en una economía cada vez más digital y reducir la dependencia de los proveedores de pagos no europeos. El deterioro de las relaciones transatlánticas y los crecientes riesgos geopolíticos han avivado la preocupación por la fragmentación de los servicios de pago de la UE y la dependencia del bloque de proveedores estadounidenses como Visa o Mastercard, con algunos países que carecen por completo de una red de pago nacional

El proyecto, sin embargo, se topó con la resistencia de los grupos de presión bancarios en países como Alemania y los avances en la Eurocámara se estancaron, con el proyecto paralizado durante más de dos años, mucho más de lo que esperaba el BCE

Los eurodiputados aprobaron el martes dos enmiendas a la resolución del Parlamento sobre el informe anual del BCE de 2025, en las que se pide un euro digital que garantice la igualdad de acceso a los servicios de pago y ofrezca una nueva forma de dinero público que pueda utilizarse tanto en línea como fuera de línea

Los legisladores también subrayaron que el euro digital es esencial para reforzar la soberanía monetaria de la UE y profundizar el mercado único, al tiempo que se reduce la fragmentación de los pagos minoristas

"Estas votaciones suponen un gran avance para el progreso del euro digital", dijo Laura Casonato, responsable de políticas de Positive Money Europe, una organización sin ánimo de lucro que aboga por una versión digital del dinero en efectivo

"Ahora hay una clara mayoría parlamentaria a favor de una forma futura de dinero en efectivo inclusiva: dinero en formato digital respaldado por el banco central, lo que lo hace seguro", dijo

La Eurocámara también instó al BCE a intensificar la supervisión de los criptoactivos y advirtió de que el cambio a los pagos digitales, si se deja en manos de proveedores privados y no pertenecientes a la UE, corre el riesgo de crear nuevas formas de exclusión para los usuarios y los comerciantes. (Información de Valentina Za; edición de William Maclean; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)