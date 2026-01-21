El Parlamento Europeo votará si recurrir ante la justicia el acuerdo de Mercosur
Por Philip Blenkinsop
BRUSELAS, 21 ene (Reuters) -
Los votarán el miércoles si impugnan el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Sudamérica ante el máximo tribunal del bloque, una decisión que podría retrasar el acuerdo dos años y hacerlo descarrilar.
La Unión Europea firmó el sábado el mayor de su historia con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros del Mercosur. El acuerdo requiere ahora su aprobación antes de entrar en vigor.
Sus detractores, encabezados por Francia, el mayor productor agrícola de la UE, alegan que el acuerdo aumentará drásticamente las importaciones de carne de vacuno, azúcar y aves de corral barats, lo que perjudicará a los agricultores nacionales, que han protagonizado repetidas protestas.
RECURSO JUDICIAL Un grupo de 144 legisladores ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre si el acuerdo puede aplicarse antes de su ratificación plena por todos los Estados miembros y si sus disposiciones restringen la capacidad de la UE para establecer políticas medioambientales y de salud de los consumidores. El Tribunal suele tardar unos dos años en emitir tales dictámenes.
Si se recurre al Tribunal, la UE podría aplicar el pacto provisionalmente a la espera de la sentencia y la aprobación parlamentaria. Sin embargo, hacerlo podría resultar políticamente difícil dadas las posibles reacciones en contra, y el Parlamento Europeo conservaría el poder de anularlo posteriormente.
La votación en el Parlamento está prevista para las 1130 GMT.
Los partidarios del acuerdo, entre ellos Alemania y España, señalan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está perturbando el comercio mundial. Argumentan que el acuerdo es esencial para compensar la pérdida de negocios por los aranceles estadounidenses y para reducir la dependencia de China asegurando el acceso a minerales críticos. También advierten de que los Gobiernos del Mercosur están perdiendo la paciencia con la UE tras años de negociaciones.
