El Parlamento Europeo votará si recurrir ante la justicia el acuerdo de Mercosur

Los votarán el miércoles si impugnan el polémico acuerdo de libre comercio ⁠de la Unión Europea ⁠con Sudamérica ante el máximo tribunal del bloque, una decisión que podría retrasar el acuerdo dos años y hacerlo ⁠descarrilar.

La Unión ‌Europea ​firmó el sábado el mayor de su historia con Argentina, Brasil, Paraguay y ​Uruguay, miembros del Mercosur. El acuerdo requiere ahora su aprobación ‌antes de entrar en vigor.

Sus detractores, encabezados ‌por Francia, el mayor productor agrícola ​de la UE, alegan que el acuerdo aumentará drásticamente las importaciones de carne de vacuno, azúcar y aves de corral barats, lo que perjudicará a los agricultores nacionales, que han protagonizado repetidas protestas.

RECURSO JUDICIAL Un grupo de 144 legisladores ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para que se ⁠pronuncie sobre si el acuerdo puede aplicarse antes de su ratificación plena por todos los ​Estados miembros y si sus disposiciones restringen la capacidad de la UE para establecer políticas medioambientales y de salud de los consumidores. El Tribunal suele tardar unos dos años en emitir tales dictámenes.

Si se recurre al Tribunal, la UE podría aplicar el pacto provisionalmente a la espera ⁠de la sentencia y la aprobación parlamentaria. Sin embargo, hacerlo podría resultar políticamente difícil ​dadas las posibles reacciones en contra, y el Parlamento Europeo conservaría el poder de anularlo posteriormente.

La votación en el Parlamento está prevista para las 1130 GMT.

Los partidarios del ‍acuerdo, entre ellos Alemania y España, señalan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está perturbando el comercio mundial. Argumentan que el acuerdo es esencial para compensar la pérdida de negocios por los aranceles estadounidenses y para reducir la ​dependencia de China asegurando el acceso a minerales críticos. También advierten de que los Gobiernos del Mercosur están perdiendo la paciencia con la UE tras años de negociaciones.

