El Parlamento francés tumba al Gobierno durante una moción de confianza
El Parlamento francés tumbó este lunes al gobierno del primer ministro François Bayrou, quien pidió
El Parlamento francés tumbó este lunes al gobierno del primer ministro, François Bayrou, quien pidió someterse a una moción de confianza para lograr el apoyo a su plan de recortes presupuestario que busca sanear las cuentas públicas.
Sin sorpresas, 364 diputados votaron en contra, entre ellos las oposiciones de izquierdas y de ultraderecha, anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet. Bayrou presentará su dimisión el martes, según su entorno.
Desde el fallido adelanto electoral de 2024, Francia vive una profunda inestabilidad política sin mayorías parlamentarias estables, en un contexto de elevada deuda pública que alcanza alrededor del 114% del PBI.
