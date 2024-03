El Parlamento griego ha votado este viernes un "histórico" proyecto de ley para el fortalecimiento de las instituciones educativas estatales que contiene también disposiciones sobre el funcionamiento de las universidades privadas.

La votación ha salido adelante con 159 votos afirmativos (158 de los diputados del Nueva Democracia y el voto del diputado independiente Haris Katsivardas), frente a 129 'noes' y once "presentes", ha informado la cadena griega SKAI.

"Estamos debatiendo un proyecto de ley que tiene características históricas", ha dicho en declaraciones al mismo medio el ministro de Educación de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, quien ha subrayado que este debate es "una petición de décadas que hoy se hace realidad", dando paso a "una nueva etapa en la educación superior" en Grecia.

La mayoría de las disposiciones del mencionado texto, cuyo nombre completo es ley "Fortalecimiento de la Universidad Pública - Marco para el funcionamiento de sucursales sin fines de lucro de universidades extranjeras", han sido aprobadas por amplia mayoría.

Si embargo, desde la oposición se ha criticado la iniciativa legislativa alegando que su objetivo y "la intención del actual Gobierno no es fortalecer la universidad pública, sino debilitarla", en palabras del líder de los "Espartanos", Vassilis Stigas, quien considera el título de la ley es "hipócrita".

"Tras décadas de discusión, este importante cambio histórico se está convirtiendo en ley del país (...). A aquellos que hoy no lo apoyan les diré lo siguiente: no tenemos nada que temer, ustedes no tienen nada que temer; nos corresponde a nosotros convencerlos y lo haremos", ha sentenciado Pierrakakis dirigiéndose a quienes no respaldan la ley.