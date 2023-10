JERUSALÉN, 12 oct (Reuters) - El Parlamento israelí aprobó el jueves un Gobierno de unidad de emergencia que encabezará el primer ministro Benjamin Netanyahu y que incluye a varios legisladores centristas de la oposición, para mostrar su determinación de luchar en la guerra contra Hamás en Gaza.

El Gobierno, aprobado tras el ataque del sábado del grupo islamista militante Hamás que gobierna la Franja de Gaza, subraya la suspensión de las reglas políticas normales durante una de las crisis más graves de la historia de Israel.

"Esta es una guerra por nuestro hogar, debe terminar con una cosa: con la victoria total y el aplastamiento y eliminación de Hamás", dijo Netanyahu al Parlamento, calificando el 7 de octubre como "el día más horrible para el pueblo judío desde el Holocausto".

En virtud del acuerdo, el exministro de Defensa Benny Gantz y miembros de su pequeño partido centrista se unirán a la coalición de Netanyahu, uno de los gobiernos más derechistas de la historia de Israel, al que Gantz se había opuesto amargamente con anterioridad.

Más de 1.200 israelíes murieron en el ataque y más de 100 fueron tomados como rehenes, con escenas horribles que fueron surgiendo de los relatos de los supervivientes y de las grabaciones de los teléfonos móviles.

El panorama político israelí ha estado muy dividido durante meses a causa de la polémica reforma del poder judicial impulsada por el Gobierno de Netanyahu, que ha abierto una brecha entre los partidarios nacionalistas religiosos del primer ministro y los israelíes más liberales y laicos.

Pero la crisis ha enterrado tales diferencias antes de una esperada invasión de Gaza por las fuerzas israelíes. "Actuaremos, el enemigo nos oirá", dijo Gantz en el Parlamento tras jurar su cargo.

El líder del mayor partido de la oposición en el Parlamento, el exprimer ministro Yair Lapid, se negó a unirse al Gobierno de unidad, que incluye a ultraderechistas, entre ellos el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir.

"Netanyahu y Ben Gvir no son las personas que restaurarán la destrozada confianza del pueblo israelí en su Gobierno", dijo Lapid en un discurso televisado. No obstante, dijo que su partido no se opondría al Gobierno y que ofrecería su apoyo durante la crisis de seguridad. (Reportaje de Ari Rabinovitch; editado en español por Javier López de Lérida)