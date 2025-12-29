El Parlamento israelí aprueba una ley que prohíbe el suministro de electricidad y agua a inmuebles de la UNRWA

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento israelí ha dado 'luz verde' este lunes en tercera lectura a una legislación que prohíbe el suministro de electricidad o agua a instalaciones que sean propiedad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

La legislación, aprobada por 59 votos a favor y siete en contra, exige a los proveedores de electricidad y agua que desconecten los servicios de las instalaciones de la UNRWA y bloqueen sus comunicaciones, así como sus servicios bancarios o financieros al organismo, según ha recogido 'The Times of Israel'.

La medida es una enmienda a dos proyectos de ley aprobados ya en octubre de 2024 que prohibían a la UNRWA operar tanto en territorio israelí como en los Territorios Palestinos Ocupados, revocando así un texto de 1967 que sirvió de base para sus actividades.

La legislación aprobada este lunes también permite al Gobierno liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apoderarse de propiedades en Maalot Dafna y Kafr Aqab, en Jerusalén, que habían sido arrendadas a UNRWA y utilizadas como oficinas, "sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos".