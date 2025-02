El parlamento surcoreano exige la destitución de yoon en la recta final del juicio político

Por Ju-min Park

SEÚL, 18 feb (Reuters) - El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, podría intentar imponer de nuevo la ley marcial o socavar las instituciones constitucionales en caso de ser restituido en el cargo, argumentaron el martes los abogados del Parlamento en la fase final del juicio para su destitución. Tras semanas de testimonios de altos cargos y exmandatarios, algunos de los cuales se enfrentan a cargos penales por su papel en la breve imposición de la ley marcial el 3 de diciembre, los abogados de ambas partes resumieron sus argumentos y pruebas ante el Tribunal Constitucional. "Declarar la ley marcial en una situación que no se corresponde con una emergencia nacional es una declaración de dictadura y Gobierno militar", dijo a los jueces Kim Jin-han, abogado del Parlamento. Citó a los manifestantes pro-Yoon que irrumpieron en otro tribunal en enero. "Si vuelve, no sabemos si impondrá de nuevo la ley marcial", dijo Kim. "Si vuelve a trabajar, no podemos descartar la posibilidad de que ataque otras instituciones estatales y constitucionales". Está previsto que el Tribunal Constitucional celebre el jueves otra vista para interrogar a otros tres testigos, entre ellos el primer ministro destituido y el exjefe de policía.

El Tribunal está revisando la destitución de Yoon por el Parlamento el 14 de diciembre y decidirá si lo destituye definitivamente o lo restituye en su cargo. Si es destituido, deberán celebrarse nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 60 días. Yoon ha argumentado que, como presidente, tenía derecho a decretar la ley marcial, que duró unas seis horas antes de ser revocada ante la oposición parlamentaria. Dijo que la medida también estaba justificada por el estancamiento político y las amenazas de "fuerzas antiestatales" simpatizantes de Corea del Norte. (Información de Ju-min Park; edición de Josh Smith y Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)