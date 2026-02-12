El Parlamento venezolano inicia sesión para aprobar ley de amnistía

Pese a los señalamientos que hicieron diversas organizaciones de derechos humanos y académicos, no se esperan cambios sustantivos. La ley se concentra en episodios del siglo XXI, con lo cual presos políticos o exiliados de otros momentos no serían beneficiados; asimismo, cerraría todas las causas judiciales, con lo cual, según analistas, se busca impedir que se revisen judicialmente los excesos y violaciones a derechos humanos.

El parlamento venezolano está presidido por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez. El jefe del legislativo se presentó la semana pasada ante familiares de detenidos políticos y prometió que, máximo este viernes 13, todos los presos políticos estarían excarcelados tras la aprobación del instrumento legal.

Delcy Rodríguez ha enfatizado como prioridad la aprobación de la ley y el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, en la capital venezolana, en línea con las demandas que ha hecho la administración Trump a Caracas. (ANSA).