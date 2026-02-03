El paro en España sube en enero un 1,26% intermensual y alcanza los 2,44 millones
3 feb (Reuters) -
El número de personas inscritas como desempleadas en España aumentó un 1,26% en enero con respecto al mes anterior, lo que supone un incremento de 30.392 personas un total de 2,44 millones de personas sin trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo publicados el martes.
España creó 17.311 puestos de trabajo formales netos en enero, hasta alcanzar los 21,89 millones de puestos de trabajo, según datos ajustados al calendario y excluida la estacionalidad, según un informe separado del Ministerio de Seguridad Social. (Información de Tiago Brandão; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)