El paro en España sube en enero un 1,26% intermensual y alcanza los 2,44 millones

3 feb (Reuters) -

El número de ⁠personas inscritas ⁠como desempleadas en España aumentó un ⁠1,26% ‌en ​enero con respecto ​al mes anterior, ‌lo que supone ‌un incremento ​de 30.392 personas un total de 2,44 millones de personas sin trabajo, según datos del Ministerio ⁠de Trabajo publicados el ​martes.

España creó 17.311 puestos de trabajo formales netos en enero, hasta alcanzar los 21,89 ⁠millones de puestos de trabajo, según ​datos ajustados al calendario y excluida ‍la estacionalidad, según un informe separado del Ministerio de Seguridad Social. (Información de Tiago ​Brandão; edición de David Latona; edición en español de ‍María Bayarri Cárdenas)