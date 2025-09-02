El paro en España sube un 0,91% en agosto, hasta los 2,43 millones de desempleados

2 sep (Reuters) - El número de personas registradas como desempleadas en España aumentó un 0,91% en agosto respecto al mes anterior, es decir, en 21.905, lo que deja un total de 2,43 millones de personas sin trabajo, según mostraron el martes los datos de la página web del Ministerio de Trabajo.

El desempleo suele descender al principio del verano, ya que el sector turístico contrata a muchos temporeros, y aumenta cuando disminuye el flujo de turistas al final de la temporada.

Sin embargo, durante el mes de agosto, el número de puestos de trabajo formales netos creció en 29.836, hasta los 21,67 millones, ajustado de calendario y excluyendo la estacionalidad, según mostró un informe separado del Ministerio de Seguridad Social español. (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de Inti Landauro; edición en español de Jorge Ollero Castela)