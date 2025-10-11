El partido ante Guatemala será “una final”, advierte el “Bolillo” Gómez

El entrenador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, dijo este viernes que el partido de la eliminatoria mundialista de Concacaf contra Guatemala "será una final" en la que es obligatorio ganar.

Las declaraciones del director técnico se produjeron tras la derrota de local 1-0 ante Panamá, en el estadio Cuscatlán en San Salvador, por la tercera fecha del clasificatorio para el Mundial de Norteamérica-2026.

"Vamos a enfrentar el partido del martes (contra Guatemala) como la final más grande" porque "si nosotros ganamos, nos volvemos a meter" en la lucha por los primeros puestos, dijo el "Bolillo" Gómez.

A falta de 3 fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A con 5 puntos, seguido de El Salvador con 3 y Guatemala con 2.

El lunes, Panamá recibe a Surinam, mientras que el martes El Salvador será local ante Guatemala.

El clasificatorio da tres boletos directos para el Mundial a cada uno de los primeros de grupo y dos repescas a los dos mejores segundos.

"Nosotros seguimos en la carrera, el martes tenemos otro rival bueno e importante, pero ahí sí, o ganar o nos quedamos", dijo Gómez.

"Mañana empezaremos a armar el equipo para el próximo partido, no se pierde la fuerza, la fe ni el trabajo, hay que seguir trabajando, esto está muy apretado con rivales muy fuertes", añadió.

Durante el partido ante Panamá de este viernes, el VAR anuló un gol de El Salvador -por falta de un atacante- y un penalti a favor de los canaleros.

"Tuvimos opciones también como para meter uno o dos goles, no fue que nos hayan pasado por encima, más bien nos dejaron mal parados con el arbitraje", dijo Gómez.

