El partido centrista D66 gana unas ajustadas elecciones en Holanda

LA HAYA (AP) — Una reñida elección nacional en los Países Bajos se decidió por los votos postales de ciudadanos holandeses que viven en el extranjero, y el partido centrista D66 logó una victoria sobre el ultraderechista Partido por la Libertad del legislador antiislámico Geert Wilders, según el conteo final de la agencia nacional de noticias ANP.

Ambos partidos tendrán 26 escaños en el parlamento, ya que la ventaja de aproximadamente 28.000 votos para D66 no fue suficiente para que el partido obtuviera un legislador adicional.

Utilizando un conteo de votos casi completo y una estimación basada en patrones anteriores, ANP había predicho que D66 recibiría la mayoría de los votos, pero la cuestión del escaño adicional no se aclaró hasta tarde el lunes por la noche.

En declaraciones a la prensa la semana pasada, Rob Jetten, el líder de 38 años de D66, calificó los datos como un "resultado histórico" y dijo que estaba orgulloso, pero sentía una "gran responsabilidad" hacia el país.

Jetten sería el líder más joven y el primero abiertamente gay del país.

A pesar de terminar en segundo lugar, el resultado representa una pérdida de 11 escaños para el partido de Wilders, conocido por su acrónimo en holandés PVV.

Hace dos años, el PVV se alzó con la victoria en un sorprendente giro hacia la extrema derecha para una nación que una vez fue famosa como un faro de tolerancia. Pero el líder de 62 años ha perdido apoyo desde que formó y luego derrumbó una coalición de cuatro partidos que fue notoria por sus disputas internas y que no logró acordar un paquete de medidas estrictas para controlar la migración a los Países Bajos.

Wilders ha reaccionado a la pérdida sugiriendo en las redes sociales que podría haber habido irregularidades en la votación, una afirmación ampliamente rechazada por los municipios locales que organizan la votación, así como por el Consejo Electoral, el organismo independiente que certifica los resultados electorales. El consejo formalizará el resultado el viernes.

En el fragmentado panorama político holandés, formar una coalición probablemente tomará semanas o meses.

Como el partido más grande, D66 tendrá la primera oportunidad de formar un gobierno. Jetten y otros se reunirán más tarde el martes para comenzar el proceso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.