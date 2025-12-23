El Partido Comunista de Vietnam respalda a To Lam para permanecer en el cargo máximo

El Partido Comunista de Vietnam respaldó el martes al Secretario General To Lam para que permanezca en el cargo durante los próximos cinco años, según dos fuentes informadas sobre una reunión en la que altos funcionarios acordaron una lista de candidatos que se anunciará en el congreso del partido en enero.

Lam, quien se convirtió en jefe del partido tras la muerte de su predecesor en agosto de 2024, ha impulsado reformas descritas por los funcionarios como "una revolución", reduciendo la burocracia y combatiendo la corrupción mientras busca impulsar el crecimiento económico.

"Ningún cambio. El jefe del partido permanece en su puesto para garantizar la estabilidad", dijo a AFP una fuente informada sobre la reunión.

Una segunda fuente confirmó que Lam continuará como secretario general y también será nominado para ejercer simultáneamente como presidente.

"En nombre de quienes fuimos encargados de la nominación al Comité Central y a los cargos de liderazgo para el próximo período… queremos agradecer al Comité Central, al Politburó y a la Secretaría por su confianza al asignarnos esta tarea", declaró Lam en un discurso el martes, agradeciendo aparentemente a los delegados por su nominación.

"Continuaremos trabajando juntos con unidad y con un alto sentido de responsabilidad y eficiencia, cumpliendo con las expectativas del Partido y del Pueblo", detalló.

Las decisiones deben concretarse en el congreso del partido, que se celebrará del 19 al 25 de enero, cuando también se presentarán los planes políticos para los próximos cinco años.