El Partido Conservador británico aparta al exministro Matt Hancock por unirse a un 'reality show'

El exministro de Sanidad británico Matt Hancock, figura clave del Gobierno durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19, ha sido suspendido como diputado 'tory' después de que se confirmase su participación en el programa 'I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!', un reality de supervivencia donde participará junto a otros famosos.

El Partido Conservador ha considerado que la situación es "lo suficientemente seria" como para proceder a esta suspensión, en virtud de la cual Hancock ya no representará a su circunscripción de Westminster y tendrá vía libre para irse a Australia a vivir una experiencia junto a otros personajes públicos, como el cantante Boy George.

Fuentes cercanas al exministro han restado importancia a este giro en su carrera, alegando que Hancock "no espera entrar de nuevo en el Gobierno". En este sentido, espera utilizar el tiempo que dure en el 'reality' y la amplia visibilidad del programa --unos doce millones de espectadores-- para "promover su campaña sobre la dislexia", según informa la BBC.

Hancock dimitió como ministro de Sanidad en junio de 2021 después de que saliese a la luz que había incumplido las restricciones durante la pandemia para juntarse con otra mujer con la que supuestamente mantenía una relación extramatrimonial.

