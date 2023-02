El Partido Conservador británico designa nuevo presidente tras el escándalo fiscal

El primer ministro británico, Rishi Sunak, líder del Partido Conservador que prometió "integridad" tras los escándalos protagonizados por Boris Johnson, nombró el martes a un nuevo presidente de la formación tras haber destituido al precedente por sus problemas con el fisco.

Sunak, que reemplazó en octubre a la efímera Liz Truss, sucesora de Johnson, lleva poco más de 100 días en el poder pero ya se ha visto debilitado por los escándalos, que se suman a la grave crisis económica.

En el marco de una pequeña remodelación de su gobierno, con la creación de cuatro ministerios, designó a Greg Hands, que era hasta ahora ministro de Comercio Internacional, como ministro sin cartera y presidente del Partido Conservador.

Aunque su rol es menos decisivo que el del líder de la formación, tendrá la difícil tarea de coordinar la campaña para las próximas legislativas, previstas en enero de 2025 a más tardar, cuando los conservadores, que llevan 13 años en el poder, van muy rezagados en las encuestas.

El anterior presidente, Nadim Zahawi, fue destituido por "infracción grave del código ministerial" al llegar a un acuerdo con el fisco británico en agosto de 2022, cuando era ministro de Finanzas de Johnson, para saldar un litigio por varios millones de libras en impuestos no pagados.

Con la remodelación del gabinete, Grant Shapps, hasta ahora ministro de Empresa y Energía, toma la nueva cartera de Seguridad Energética y Neutralidad de Carbono.

Esta permitirá "producir más energía" en el Reino Unido para no depender de "países hostiles" como Rusia, dijo Sunak a los periodistas, y "reducir las facturas de energía", prometió.

"Será poco más que un ejercicio de relaciones públicas si no revierte la fallida estrategia climática del gobierno", señaló Mike Childs, responsable de la oenegé ecologista Friends of the Earth.

En los otros tres nuevos ministerios, Kemi Badenoch se convirtió en titular de Empresa y Comercio. Michelle Donellan -ministra de Cultura desde septiembre- fue nombrada ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y Lucy Frazer estará al cargo de la cartera de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte.

Los cambios garantizarán que el gabinete de Sunak "se centre en las promesas del primer ministro" de reducir a la mitad una inflación que supera el 10% y hacer crecer la economía, precisó Downing Street en un comunicado.

Ctx-acc/mb

AFP