El Partido Conservador de Colombia confirma su apoyo al Gobierno de Petro

El Partido Conservador de Colombia ha confirmado este miércoles por sorpresa su apoyo al Gobierno del presidente Gustavo Petro, con lo que respaldará las decisiones del Ejecutivo siempre y cuando, dicen, se respeten ciertos postulados conservadores.

Las formaciones políticas de Colombia disponían hasta este miércoles para declararse como bancada de gobierno o, por el contrario, postularse como oposición a Petro, quien tomó posesión de la Presidencia hace un mes.

El Partido Conservador ha supeditado su apoyo al Ejecutivo a la defensa de la propiedad privada, de la libertad empresarial, de la familia, del Estado de derecho, la libertad de expresi√≥n y de la Fuerza P√ļblica, seg√ļn RCN Radio.

Sin embargo, desde la formaci√≥n han incidido en que el apoyo a Petro no ser√° definitivo para los cuatro a√Īos de legislatura, con lo que se han reservado el derecho a cambiar de posici√≥n el a√Īo que viene en caso de que no quedar satisfechos con la gesti√≥n del mandatario.

Aunque la decisión se ha adoptado por mayoría, algunos miembros, como el que fuera candidato presidencial David Barguil, han criticado la medida pues consideran estar "en las antípodas de las doctrinas de izquierda".

"Hemos transitado caminos ideológicos diferentes, como lo evidencia la historia y no podemos sacrificar o matizar lo que creemos en virtud de la coyuntura del momento. Como excandidato presidencial (...) no me siento capaz de eso", ha dicho Barguil.