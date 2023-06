El partido conservador griego Nueva Democracia logra la mayoría absoluta, según una encuesta a pie de urna

El partido conservador Nueva Democracia (ND, 40-44% y 158 escaños) del primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha logrado una clara victoria y la mayoría absoluta que le permitiría gobernar en solitario, según una encuesta a pie de urna publicado por la televisión pública ERT.

Muy por detrás se sitúa la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA, 16,1-19,1% y 45 escaños), según el estudio de Pulse, Alco, Marc, Metron Analysis y MRB, que sitúa al histórico Partido Socialista Panhelénico (PASOK, 10-13% y 29 asientos).

Más atrás quedan el Partido Comunista de Grecia (KKE, 7,2-9,2% y 21 sitios), la formación ultraderechista Espartanos (4-6% y 13 puestos), el partido ultraconservador Solución Griega (2,3-4,3% y 9 plazas), el fundamentalista cristiano Niké (Victoria, 2,3-4,3 y 9 diputados), la fromación de izquierda Rumbo a la Libertad (2-4% y 8 escaños) y el Frente Europeo de Desobediencia Realista (MeRA25, 2-4% y 8 representantes).

Fuentes de Nueva Democracia han pedido esperar a los resultados oficiales. "Estamos esperando los resultados. Parece que ND se garantiza la autonomía. Esto nos hace sentir una mayor responsabilidad aún para cumplir las expectativas de la ciudadanía que ha depositado su confianza en Nueva Democracia y en Kyriakos Mitsotakis", ha afirmado la fuente en declaraciones recogidas por el diario 'Kathimerini'.

"Los próximos días no son días de celebración, sino días de trabajo. No hay tiempo para la autocomplacencia. No podemos malgastar ni un solo día", ha remachado.

SYRIZA, segunda fuerza política según el sondeo, no ha reaccionado por el momento, pero sí lo ha hecho el PASOK a través de Harilaou Trikoupi. "Esta votación demuestra que el PASOK vuelve y que está recuperando los vínculos de confianza con la ciudadanía progresista", ha resaltado.

"La gran apuesta del PASOK es convertirse en una oposición progresista fiable", ha remachado. Además ha alertado de la presencia de partidos de ultraderecha por lo que ha destacado el papel de su partido como "bastión democrático".

Europa Press