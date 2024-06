El partido de Kallas se cita este sábado para iniciar el relevo en el Gobierno estonio

El ministro del Clima, Kristen Michal, confirma sus aspiraciones de ser primer ministro

MADRID, 28 Jun. 2024 (Europa Press) -

El Partido Reformista de la primera ministra estonia, Kaja Kallas, próxima Alta Representante de Política Exterior de la UE, ha convocado para este sábado una reunión en la que nombrará a la persona candidata para ocupar la jefatura de Gobierno.

Kallas ha reunido este viernes a la cúpula para elaborar una 'hoja de ruta' que aspira a que sea rápida. El secretario general de la formación, Timo Suslov, ha explicado que la dirección coincide en que es mejor "avanzar cuanto antes", con vistas a evitar "un periodo de incertidumbre".

Por este motivo, volverán a verse el sábado, ya con vistas a concretar una candidatura. El ministro de Defensa, Hanno Pevkur, que sonaba como posible aspirante, ha aclarado este viernes que no se postulará, en un mensaje publicado en Facebook y en el que ha apelado a la "estabilidad" tanto del partido como de Estonia.

Pevkur, que ha aludido a la guerra en Ucrania, ha descartado una gran crisis de Gobierno y ha dejado claro su deseo de seguir como ministro de Defensa dentro de la coalición que echó a andar en 2023 y que, en teoría, está llamada a aguantar hasta las elecciones de 2027.

El 'no' de Pevkur allana el camino para el ministro de Clima, Kristen Michal, que sí ha confirmado su deseo de suceder a Kallas. "He hablado con compañeros de todo el país y mañana me presentaré para ser el candidato del Partido Reformista a primer ministro", ha confirmado Michal en declaraciones a la cadena pública ERR.

