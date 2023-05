El partido de Kiliçdaroglu apunta a irregularidades en miles de urnas durante las elecciones en Turquía

El principal partido opositor de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha anunciado este miércoles que ha presentado quejas por supuestas irregularidades en miles de urnas durante las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas el 14 de mayo.

Muharrem Erkek, vicepresidente del CHP, ha apuntado a "diferencias de resultados" en los informes de 2.269 urnas en las presidenciales, en las que se impuso el actual mandatario, Recep Tayyip Erdogan, que tendrá que ir a segunda vuelta el 28 de mayo contra el líder del partido opositor, Kemal Kiliçdaroglu.

Asimismo, ha indicado que hay discrepancias en 4.825 urnas en las parlamentarias y ha detallado que "en algunos casos es de un voto, en otras diez y en algunas son 300 votos", tal y como ha recogido el diario turco 'Cumhuriyet'. El partido de Erdogan y sus aliados han logrado la mayoría absoluta en el Parlamento.

Erkek, que ha dado algunos ejemplos de estas supuestas inconsistencias en los recuentos, ha recalcado que "hay cientos de ejemplos así". "Los resultados de todas las urnas fueron comparados y comprobados uno a uno y se ha presentado demandas", ha subrayado.

"Damos seguimiento a todos los votos, incluso si eso no cambia los resultados generales", ha destacado, al tiempo que ha hecho hincapié en que las elecciones del 28 de mayo "serán mucho más simples". "No hubo un ganador el 14 de mayo. El jefe del Ejecutivo, que gobierna Turquía, no ha recibido un voto de confianza", ha explicado.

En este sentido, ha aseverado que la población "no votará por un régimen unipersonal, sino por la democracia". "Hay una crisis económica, problemas de educación, justicia y refugiados. Todos los problemas de Turquía se están ahondando. Los votantes formularán su decisión el 28 de mayo", ha apostillado Erkek.

Kiliçdaroglu aspira a sacar del poder al presidente del poder gracias al apoyo de varios partidos y al creciente descontento por el aumento de la represión social y la crisis económica, ahondada por la alta inflación. Además, los terremotos de febrero, que dejaron más de 50.000 muertos, han dañado la imagen de Erdogan.

Europa Press